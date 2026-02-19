Об этом сообщили на инстаграм-странице команды Master Show, которая занималась организацией концертов MELOVIN. Сам певец пока не прокомментировал отмену тура.

Как сообщили организаторы, дальнейшие концерты, которые должны были состояться в Луцке, Тернополе, Житомире, Чернигове и Белой Церкви, отменены из соображений безопасности.

Мы очень ждали встречи с вами, но безопасность каждого – превыше всего. Нам искренне жаль, что все сложилось именно так,

– указывают организаторы.

Вернуть приобретенные билеты можно по месту покупки.



Тур отменен / Фото из инстаграма Master Show

Добавим, музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин также сообщил, что неизвестные люди в балаклавах приехали в Луцк, где 18 февраля должен был состояться следующий концерт MELOVIN.

Что произошло накануне?