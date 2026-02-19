Об этом сообщили на инстаграм-странице команды Master Show, которая занималась организацией концертов MELOVIN. Сам певец пока не прокомментировал отмену тура.
Смотрите также Это не впервые, – MELOVIN прокомментировал сорванный концерт в Ровно
Как сообщили организаторы, дальнейшие концерты, которые должны были состояться в Луцке, Тернополе, Житомире, Чернигове и Белой Церкви, отменены из соображений безопасности.
Мы очень ждали встречи с вами, но безопасность каждого – превыше всего. Нам искренне жаль, что все сложилось именно так,
– указывают организаторы.
Вернуть приобретенные билеты можно по месту покупки.
Тур отменен / Фото из инстаграма Master Show
Добавим, музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин также сообщил, что неизвестные люди в балаклавах приехали в Луцк, где 18 февраля должен был состояться следующий концерт MELOVIN.
Что произошло накануне?
- 17 февраля MELOVIN должен был выступить в Ровенском дворце культуры "Текстильщик". Артист находился в туре по случаю 10-летия его карьеры.
- Перед мероприятием неизвестные люди в балаклавах устроили протест. Они стояли с плакатами с надписями: "Не за гей-браки воюют герои". На место прибыли правоохранители. Пресс-секретарь Нацполиции отметила, что столкновений или нарушений общественного порядка не было зафиксировано.
- MELOVIN заявил, что уже не впервые перед его выступлениями появляется ультраправая молодежь. Певец говорит, что людей "привозят на заказ на маршрутках". Артист выразил разочарование в государстве и полиции, которая не урегулировала вопрос дискриминации.