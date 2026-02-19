Про це повідомили на інстаграм-сторінці команди Master Show, що займалась організацією концертів MELOVIN. Сам співак наразі не прокоментував скасування туру.

Як повідомили організатори, подальші концерти, що мали відбутися у Луцьку, Тернополі, Житомирі, Чернігові та Білій Церкві, скасовані з міркувань безпеки.

Ми дуже чекали на зустріч із вами, але безпека кожного – понад усе. Нам щиро прикро, що все склалося саме так,

– вказують організатори.

Повернути придбані квитки можна за місцем покупки.



Тур скасовано / Фото з інстаграму Master Show

Додамо, музичний оглядач Роман Бутурлакін також повідомив, що невідомі люди в балаклавах приїхали в Луцьк, де 18 лютого мав відбутися наступний концерт MELOVIN.

Що сталося напередодні?