MELOVIN вийшов на зв'язок у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що подібна ситуація стається вже не вперше.

До теми Невідомі зірвали концерт MELOVIN у Рівному: на місце події прибула поліція

MELOVIN розповів, що під час попередніх концертів під залами стояли кілька десятків ультраправої молоді в масках та з плакатами. За словами співака, їх замовили та привезли на маршрутках.

Із сумнівними скрєпами та наративами, що абсолютно перекреслюють війну за свободу та цілісність народу. Це не вперше. Певно, і не востаннє. Я – головне зло для невігласів,

– додав він.

MELOVIN зізнався, йому з командою було прикро їхати з Рівного, так і не зігравши концерт. Артист вважає неприпустимими погрози глядачам, тож рішення скасувати виступ було вимушеним.

Ганьба державі та, зокрема, поліції, яка досі не може врегулювати питання дискримінації та поставити крапку у переслідуванні цілої верстви людей, що мають іншу орієнтацію, що так само знаходяться на фронті – не в балаклавах під концертним залом,

– наголосив MELOVIN.

Співак також стверджує, що відео, як зірвали його концерт, показували на Першому каналі у Росії.

MELOVIN прокоментував зірваний концерт у Рівному / Скриншот з телеграм-каналу співака

Що відомо про інцидент?