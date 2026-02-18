Про це повідомили організатори заходу на своїй сторінці в інстаграмі. Виступ довелося скасувати з міркувань безпеки глядачів. Квитки можна повернути у місці, де їх придбали.

Концерт MELOVIN мав відбутися у Рівненському міському палаці культури "Текстильник". У коментарі Суспільному директор закладу Анатолій Чугуєвець розповів, що невідомі люди влаштували протест.

Вони стояли з плакатами, де писало "Не за гей шлюби воюють герої", і вигукували гасла проти одностатевих стосунків. Присутнім повідомили, що концерт скасовано з технічних причин.

Мав бути концерт. Підписана відповідна угода. Прийшла група людей, вигукували гасла. Охорона організаторів покинула приміщення. Тоді приїхала поліція, аби поспілкуватися з присутніми. Нічого такого гарячого немає,

– зазначив директор палацу культури.

Невідомі зірвали концерт MELOVIN у Рівному: відео з мережі

Чугуєвець зазначив, що рішення про остаточне скасування чи перенесення концерту приймуть згодом.

Речниця Нацполіції Марія Юстицьк розповіла мовнику, що вони отримали повідомлення про конфлікт.

Правоохоронці оперативно відреагували та прибули на місце події. Під час опрацювання повідомлення жодних сутичок чи інших суттєвих порушень громадського порядку зафіксовано не було,

– поділилась вона.

Сам MELOVIN наразі не прокоментував інцидент.

Для довідки! У липні 2021 року під час музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві MELOVIN зробив камінг-аут і оголосив, що бісексуал. На сцені артист спершу поцілував дівчину, а потім хлопця, а також підняв прапор ЛГБТ.

