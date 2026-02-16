У мережі по-різному реагують на розрив MELOVIN з Петром Злотею. 24 Канал детальніше розповість про їхні стосунки та чому користувачі звинувачують артиста в черговій піар-кампанії.
До слова Колишній наречений MELOVIN отримує погрози від фанів співака: "Далі будуть заяви"
Що було відомо про особисте життя MELOVIN?
5 років тому на фестивалі Atlas Weekend MELOVIN здійснив камінг-аут. Він поцілував дівчину, а потім хлопця, зізнавшись так у своїй бісексуальності. Ця подія була однією з найгучніших у 2021.
З того часу артист рідко говорив про особисте життя – здебільшого навколо його ймовірних стосунків вирували чутки, а сам співак їх підігрівав.
На початку листопада 2025 MELOVIN знявся у ролику Ніколаса Карми, де розповів, що його серце вільне. Адже після зради близької людини він не наважувався знову будувати відносини.
Я поки не готовий до нових стосунків. Але хотів би мати поруч близьку людину,
– казав артист.
MELOVIN у ролику Ніколаса Карми: відео
Як MELOVIN заручився з військовим?
23 листопада 2025 року MELOVIN оголосив про заручини. Ця новина стала несподіванкою для всіх, адже лиш нещодавно артист казав, що не готовий до стосунків.
Співаку зробив пропозицію Петро Злотя – військовослужбовець та парамедик. Пара заручилась на Майдані Незалежності.
На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди – не ідеологія, не організація. Вони – наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті,
– написав MELOVIN.
MELOVIN та Петро Злотя / Фото з інстаграму артиста
Петро Злотя вручив партнеру величезний букет троянд та золоту каблучку бренду DOMIANI, оздоблену 10 діамантами.
Уже тоді в мережі зустрічались доволі критичні коментарі. Хтось розкритикував ідею заручин на Майдані, який є важливим символом для народу. Зокрема, там встановлені прапорці у пам'ять про загиблих під час війни українців.
А комусь заручини здались піар-акцією. Адже в дописі MELOVIN опублікував не тільки знімки з коханим, але й нагадування про концерт та його книжку.
Як співак нагадував про концерти після заручин / Скриншот з його телеграм-каналу
MELOVIN розійшовся з нареченим
14 лютого, у День закоханих, MELOVIN лаконічно повідомив про розрив з Петром Злотею. Після заручин майже минуло 3 місяці.
Прошу медіа утриматись від допитів. Задля мого спокою та спокою Петра – я нічого не коментуватиму. З Днем святого Валентина усіх!
– повідомив артист.
MELOVIN розійшовся з нареченим / Фото з інстаграм-сторіз
Петро також прокоментував розлучення з артистом. Він закликав фанів не жертвувати собою заради кохання.
"Любіть себе, ставте себе на перше місце завжди. А кохання не повинно брати першу сходинку вашого життя, це повинно бути як доповнення. Родичі не повинні бути на першому плані, родина теж", - висловився військовий.
Чому співака звинувачують у піарі на особистому?
Уже через годину після заяви про розрив MELOVIN опублікував наступне інстаграм-сторіз, де нагадав про свої концерти та прикріпив посилання на квитки. Крім того, артист видалив зі своїх соцмереж більшість дописів, залишивши анонси нових проєктів та пісень і дати концертів.
MELOVIN нагадав про концерти на тлі розриву / Фото з інстаграм-сторіз
Тож у коментарях під дописом співака у тредсі знову з'явилися підозри про те, що MELOVIN піариться на особистому житті. Зауважують і те, що артист просить утриматися медіа від запитань, хоч і виносить особисте на публіку.
- "Це якийсь забіг за увагою, хоча ну хіба всім не по***?";
- "Ми всі вдамо, що повірили, і це була не піар шляпа";
- "Боже, при всій повазі, але це так смішно. Зрозуміло, що був піар, але тоді я утрималась від коментарів. Ще й саме 14 лютого така заява, зате коментарі ми не даємо, ой, для кого ця вистава?";
- "Ну задля вашого спокою і спокою Петра можна було про це не оголошувати";
- "Якщо ти просиш утриматися від дописів, то поясни: чому ви лізете зі своїми відносинами в інфопростір?";
- "Атеншн всі, нам не потрібна увага!".
Що пишуть у тредсі / Скриншоти з соцмереж
Як MELOVIN відреагував на закиди?
На один з коментарів співак відповів. Артист каже, що все, що користувачі бачитимуть у публічних людей, сприйматимуть за піар. Та запевнив, що його стосунки з Петром не були вигадкою.
Наші стосунки були справжніми. Я їздив до людини в прифронтове місто аби бачитись,
– поділився MELOVIN.
MELOVIN відповів на закиди / Скриншот з тредсу артиста
Також чимало фанів підтримують артиста та не розуміють, чому на нього ллється критика.
- "Дуже прикро, що так сталося. Сподіваюся, що цей досвід залишить гіркоту не надовго і ви зможете вдихнути на повні груди вже згодом";
- "Які ж огидні коментарі. Сподіваюсь, що у вас буде все добре";
- "Костянтине, бажаю вам це пережити в спокої. Суспільство, на жаль, агресивне: для них, якщо в когось щось погано, вони радіють, а якщо щось добре – вони злі";
- "Я прочитав коментарі й бачу, в якому критичному стані перебуває суспільство. Соціальні мережі – це не маска, а радше дзеркало: вони показують людей такими, якими вони є насправді, з усіма нефільтрованими думками. Дуже сумно".
Підсумовуючи усі обговорення навколо заручин та розриву MELOVIN, вкотре стає помітно, яка тонка межа між особистим та публічним у житті знаменитостей.
Якщо для когось ці заяви та подальша активність у соцмережах виглядають як піар-хід, інші сприймають це як звичайну реальність публічної людини, яка б однаково не приховала особисте від очей суспільства. Ймовірно, кожен сам зможе зробити власний висновок у цій історії.