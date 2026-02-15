Про це Злотя повідомив в інстаграмі. Він звернувся до "меловінаторів" – саме так називають себе фани MELOVIN.
Петро Злотя наголосив, що розставання не робить поганим ні його, ні MELOVIN. Військовий медик закликав прийняти їхнє рішення.
А погрожувати мені й писати, щоб я зд*х – це на вашій совісті. Я попереджаю – далі будуть заяви на вас та будете відповідати за свої слова,
– зазначив він.
Злотя також попросив не писати нічого поганого про його колишнього нареченого.
Не подобається – перегорніть, та буде спокійно всім. І так вистачає нервів з війною. Дякую за увагу!,
– підсумував Петро.
Петро Злотя звернувся до фанів MELOVIN / Скриншот з інстаграму військового медика
Стосунки MELOVIN та Петра Злоті: головне
У кінці листопада 2025 року Петро Злотя освідчився MELOVIN на Майдані Незалежності у Києві. Він подарував артисту золоту каблучку від італійського бренду DOMIANI та 501 червону троянду.
14 лютого 2025 року закохані розійшлися. MELOVIN заявив, що не коментуватиме розрив і попросив медіа не турбувати його.
Злотя також зробив заяву, в якій натякнув на причину розставання зі співаком. Військовий медик зізнався, що через дитячі травми будував стосунки, в яких почувався винним. Чоловік закликав любити себе і завжди ставити на перше місце.