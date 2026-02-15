Про це Злотя повідомив в інстаграмі. Він звернувся до "меловінаторів" – саме так називають себе фани MELOVIN.

Петро Злотя наголосив, що розставання не робить поганим ні його, ні MELOVIN. Військовий медик закликав прийняти їхнє рішення.

А погрожувати мені й писати, щоб я зд*х – це на вашій совісті. Я попереджаю – далі будуть заяви на вас та будете відповідати за свої слова,

– зазначив він.

Злотя також попросив не писати нічого поганого про його колишнього нареченого.

Не подобається – перегорніть, та буде спокійно всім. І так вистачає нервів з війною. Дякую за увагу!,

– підсумував Петро.

