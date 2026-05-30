Один із таких віршів вона поділилася у своєму інстаграмі.

29 травня відбувся останній вечір проєкту "Наталка-читалка". Він існував кілька років, але акторка вирішила його закрити. Під час подій Наталка Денисенко читала власні вірші та твори інших авторів.

На фінальному заході в Києві був присутній її коханий Юрій Савранський. Пара перебуває у стосунках після розлучення акторки з військовим і актором Андрієм Федінчиком.

Спеціально для Юрія зі сцени Наталка Денисенко зачитала особливий вірш.

Уривок із цієї поезії:

Мені хочеться бути медом твоїм, щоб липнути до шкіри, мастити твої руки.

Мені хочеться бути музикою у твоїх вухах, щоб ти чув лише мої мелодії і звуки.

Мені хочеться бути річкою безкрайньою, щоб ти ніколи не міг у мені переплити.

Мені хочеться бути повітрям твоїм, щоб ти не міг без мене ні дихати, ні жити.

Мені хочеться на плечі у тебе засинати поряд.

Мені хочеться тебе з'їсти, як голодному в голод.

Мені хочеться іноді про все це забути, бо все це – не отримувати, це як тонути.

Це як вмирати, це як випити отрути.

І я більше не можу з тобою не бути.

Савранський слухав вірш, а згодом підійшов до акторки з великим букетом білих троянд.

До речі, раніше в інтерв'ю бізнесмен казав, що має від коханої багато різних віршів, які пов'язані з їхніми спільними романтичними моментами.

Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Юрія Савранського?

Вперше пара офіційно підтвердила роман в грудні 2025 року. До цього закоханих неодноразово бачили разом на публіці, проте вони ніяк це не коментували.

Наталка Денисенко казала, що не поспішає з весіллям. Водночас Юрій готовий до більш серйозних кроків у стосунках і навіть думає про дітей, однак сама акторка хоче рухатися у спокійному темпі та насолоджуватися стосунками.

Зазначимо, що Юрій вже був одружений і має двох дітей – сина та доньку.