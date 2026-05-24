Олена Зеленська та українські зірки відреагували на жахливий обстріл Києва. Вони вийшли на зв'язок до підписників у своїх соціальних мережах.

Ольга Сумська

Народна артистка України Ольга Сумська показала наслідки атаки. Зокрема, постраждала Лук'янівка, де живе акторка. Вона розповіла, що всю ніч провела на паркінгу.

Таке відчуття, що всі "Орешники" вибухали десь поруч. Скільки разів з 2022-го ці нелюди туди гатили, але цієї ночі був справжній армагедон. Уранці з нашого вікна чорне небо. Згорів наш базар, і "Квадрат" (ТЦ – 24 Канал) згорів до тла. Уявляю стан людей, які мешкають поруч з цим жахіттям,

– йдеться у дописі Сумської.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна показала, як разом з сином Олександром ховалася в метро. Інфлуенсерка зазначила, що сьогоднішня ніч була найстрашнішою.

Спершу в метро майже нікого. За годину люди збираються. З першою балістикою вже вбігають, але ще з кариматами та стільчиками. З пуском "Орешника" вже забігли, в чому спали. У багатьох тварини просто на руках,

– розповіла вона.

За словами Єфросиніної, люди моніторили телеграм-канали й шукали, куди прилетить "Орешник". Зрештою, удар прийшовся по Білій Церкві. Інфлуенсерка додала, що в момент обстрілу Олександр Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом в 11 раунді, що трохи збадьорило українців.

Провалюємося в сон. Прокидаємося від землетрусу в метро. Дехто падає з ліжок. Зверху сиплеться щось! Як у метро може взагалі щось сипатися? Крик та паніка, плач дітей. У нас? Новий "Орешник"? Це кінець? Люди біжать до ескалаторів, щоб спуститися в метро ще глибше,

– пригадала Єфросиніна.

Громадська діячка зазначила, що під час обстрілу на пів години зник зв'язок, тому люди не розуміли, що сталося зовні, чи існує взагалі ще Київ, та чи не пошкоджені їхні будинки.

MONATIK

MONATIK наголосив, що Росія щодня руйнує життя, міста та будинки українців. Унаслідок нічної комбінованої атаки на столицю постраждали десятки людей, ще двоє загинули.

Спалено ринок у центрі міста, що знаходиться біля нашої студії звукозапису, пошкоджено десятки житлових будинків, кілька шкіл. Мої щирі співчуття всім постраждалим,

– написав артист.

Дмитро додав, що росіяни також продовжують знищувати українські культурні пам'ятки. Зокрема, пошкоджень зазнали: Київська міська опера на Лук'янівці, МЦКМ, Національний музей "Чорнобиль", Національний художній музей України, Національна філармонія України, Національна бібліотека України, Український Дім.

Дуже хочеться підтримати всі команди, усі українські бізнеси, що зараз вимушені думати про відновлення! Щиро дякую рятувальним службам, волонтерам, ДСНС та всім, хто зараз долучається до розбору завалів. Вдячний кожному, хто працює на місцях ударів,

– підсумував MONATIK.

Українські зірки відреагували на обстріл Києва / Скриншоти з інстаграму

Олена Зеленська

Олена Зеленська також відреагувала на нічний терор. Перша леді зауважила, що вночі російська армія атакувала не лише Київ та Київщину, але й інші області.

"Стіна вогню та диму на місці столичного ринку. За кілька годин він мав, як звичайно, наповнитися людьми. Понівечені будинки – багатоповерхівки й приватні. Охоплені вогнем руїни одного з найстаріших ТЦ столиці. Постраждала станція метро – одна з тих, що від початку вторгнення рятувала та укривала жителів усіх навколишніх районів. Люди, які ховалися тут, кажуть, що цього разу відчували їдкий дим навіть під землею", – написала вона.

Олена Володимирівна подякувала українським рятувальникам, які долають наслідки російських обстрілів і ризикують власними життями, "бо, за своєю нелюдською традицією, вдруге росіяни б'ють по тих, хто рятує".

Точний лік загиблих під час масованих обстрілів ніколи не відомий одразу. Бо на гасіння пожежі й розбір завалів ідуть години, інколи дні. Вже десятки поранених. Серед них діти, зокрема дівчинка, якій немає і року. Російська війна супроводжує цю малечу все її життя,

– підкреслила Зеленська.

Перша леді додала, що Росія вже не вперше застосувала ракету "Орешник", яка створена, щоб нести ядерний заряд.

Це не тільки намагання залякати Україну, а й брязкання вбивчими можливостями перед усіма країнами, до яких Росія хотіла б дотягнутися, чиї міста також хотіла б втопити в руїнах. Адже найкраще цей агресор сучасності воює саме з мирними цивільними, бажано, коли ті сплять,

– наголосила вона.

"Ще один ранок у диму й вогні в Україні. Ще один привід світові робити все, щоб такі ранки не стали в ньому загальною нормою", – підсумувала перша леді.

Обстріл Києва 24 травня 2026 року: головне