Подробицями Тополя поділився в інтерв'ю Марічці Падалко.

Не пропустіть Тарас Тополя вперше прокоментував звинувачення в зрадах після розлучення з дружиною

Тарас Тополя розповів, що залишив житло Олені та їхнім дітям після розлучення, а сам живе на квартирі батька.

Був певний період досить важкий. Побутово мені потрібно було владнати питання з ремонтом: щось оновити, щось змінити. Але зараз уже все добре,

– поділився музикант.

Лідер гурту АНТИТІЛА продовжує брати участь у вихованні синів і доньки, проводить з ними час та фінансово забезпечує. Також діти залишаються на ніч у батька.

Тополя підтримує зв'язок з колишньою дружиною заради дітей. Музикант зазначив, що бувають різні ситуації, але вони намагаються знаходити спільну мову як дорослі люди.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

Що відомо про шлюб Тараса та Олени Тополь?

Тарас та Олена познайомилися на концерті в Славську, де разом виступали. Коли повернулися до Києва, то продовжили підтримувати зв'язок.

Перший крок зробила Олена, а Тарас відповів їй взаємністю. Так, між співаками зав'язалися романтичні стосунки.

У 2013 році зірки одружилися. У їхньому шлюбі народилося троє дітей: сини Марко та Роман і донька Марія.

Повномасштабна війна вплинула й на сім'ю Тополь. Річ у тім, що Олена поїхала з дітьми до США, а Тарас залишився в Україні та вступив до тероборони. Проте вони намагалися зберегти шлюб.

1 грудня 2025 року Тополі оголосили про розлучення. Відповідне рішення вони прийняли разом.