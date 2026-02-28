Днями вони разом відвідали передпоказ фільму "Мавка. Справжній міф" у Палаці Україна. У програмі "Ранок у великому місті" акторка розповіла про їхні стосунки.

Наталка Денисенко заговорила про одруження та дітей.

Чи готуюся я до весілля? Знаєте, у мене, напевно, зникло бажання багато разів виходити заміж. Я знаю, що Юра дуже б хотів і весілля, і дитину, але мені так хочеться насолодитися цим зустрічанням. Я навпаки Юрі казала, що давай трошки не поспішати,

– зізналася акторка.

"Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн

Для довідки! У Наталки Денисенко є син Андрій від стосунків з актором Андрієм Федінчиком. В Юрія від попереднього шлюбу є син і донька.

Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Юрія Савранського?