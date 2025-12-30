Для "зіркових дітей" це був не спосіб щось довести, а усвідомлений вибір. Вони є частиною покоління, які торують власний шлях та не опираються на тінь відомих батьків. 24 Канал детальніше розповість про дітей українських зірок, які долучилися до війська.

Ярослав Грубич

Улітку 2025 року ведучий Костянтин Грубич вперше розповів про те, що його син Ярослав мобілізувався. До цього хлопець працював оператором, режисером та відеографом. 24 липня стало відомо, що Ярослав Грубич зазнав важкого поранення. Він потрапив під обстріл та втратив руку.

Я зрозумів, що живий. Була контузія. Але я більше думав про тих поранених і загиблих, які були поряд. Я дивлюсь на руку – рука ще висіла, а кістки вже не було. Розумів, що вже не пришиється,

– так захисник пригадав перші години після поранення.

Зараз Ярослав Грубич проходить реабілітацію. Він планує повернутися до військової служби - воїн готовий робити те, у чому буде найбільш корисним.



Дмитро Харчишин

Лідер гурту "Друга Ріка" розповідав, що його син Дмитро навчався на філософському факультеті й зневажав зброю та війну. Але після початку повномасштабного вторгнення він не зміг залишитися осторонь.

Спершу хлопець служив сапером на північному напрямку. У травні Валерій Харчишин розповів, що зараз його син проходить офіцерські курси та навчає інших. Співак підкреслив, що не втручається у службу сина, щоб в інших не було жодних підозр.



Іван Пелих

Старшому синові українського ведучого Ігоря Пелиха, який загинув у ДТП у 2008, 23 роки. Він навчався на режисера, але після початку повномасштабного вторгнення став на захист України.

Хлопець був у теробороні Києва, згодом воював на Бахмутському та Курському напрямку, брав участь у боях у Лисичанську. Влітку 2024 року він отримав нагороду від міністра оборони. Іван Пелих – командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів.



Сергій Кондратюк

Вперше про те, що син Ігоря Кондратюка перебуває у війську, розповів Віталій Козловський. Згодом це підтвердив і сам продюсер. Сергій служить з вересня 2023 року, зараз перебуває у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Як і всі батьки, він хвилюється за сина.

Це війна. Але з іншого боку над місцем, де зараз сидить мій син, не літають "Шахеди", а у нас над будинком літають "Шахеди" і крилаті ракети. Ми всі на цій війні можемо загинути, незалежно від того, сидимо ми на передку чи у себе вдома в Києві. Це не означає, що я за нього не переживаю. Це означає, що ми всі воюємо,

– вважає Ігор Кондратюк.

Василь Зінкевич

Син легендарного співака Василя Зінкевича почав кар'єру як музикант, згодом працював дизайнером. Після початку повномасштабного вторгнення він почав волонтерити та готувався до служби, проходячи військові курси.

Уже у 2024 році Василь Зінкевич молодший вирішив долучитися до Третьої штурмової бригади: спершу він проходив тривалий вишкіл, а вже на початку 2025 потрапив на позицію. На службі Василь має завдання прикривати вогнем піхотинців під час штурмів.



Василь Зінкевич з сином / Фото ОП