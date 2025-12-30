Лідер БУМБОКСУ Андрій Хливнюк, який служить у Силах Оборони, відреагував на подію. Про це пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку співака й військового.
Андрій Хливнюк пригадав, що гурт БУМБОКС у 2022 році зіграв останній концерт перед зруйнуванням драмтеатру в Маріуполі. Концерт відбувся за два дні до повномасштабного вторгнення.
Під час абсолютно варварського бомбардування, в будівлі театру шукали порятунку близько трьохсот людей. І тепер, вдумайтесь, окупанти з помпою відкривають "театр на крові", так, ніби нічого не відбулося, ніби цих людей не було зовсім,
– написав музикант.
Андрій Хливнюк з болем висловився про невинних жертв російського окупаційного режиму та закликав підтримувати ЗСУ.
"Це єдине, що відділяє нас від божевільної імперії безправ'я і зла", – підсумував лідер БУМБОКСУ.
Зазначимо, журналіст Андрій Цаплієнко нагадував, що число загиблих досі не встановлено. Адже окупанти залили бетоном рештки тіл, що були у підвалах.
Що відомо про відкриття нового драмтеатру?
У Маріуполі російські окупанти влаштували цинічне святкування. На місці, де від їхніх рук загинули сотні цивільних, загарбники відкрили новий драмтеатр. На подію прийшли представники терористичного угруповання, серед них Денис Пушилін та губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.
Під час облоги Маріуполя театр був великим укриттям, де переховувалися від обстрілів сотні мирних мешканців, діти, жінки, люди похилого віку. На площі перед театром великими літерами було вказано слово: "Діти". Однак це не зупинило загарбників. Російські військові скинули на будівлю дві авіабомби, а після окупації міста розібрали театр та залили все бетоном, щоб приховати наслідки воєнного злочину.
Тепер у Маріуполі на будівлі театру монтують LED-панелі, де транслюватимуть новорічну промову диктатора Путіна.