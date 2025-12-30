Лідер БУМБОКСУ Андрій Хливнюк, який служить у Силах Оборони, відреагував на подію. Про це пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку співака й військового.

Андрій Хливнюк пригадав, що гурт БУМБОКС у 2022 році зіграв останній концерт перед зруйнуванням драмтеатру в Маріуполі. Концерт відбувся за два дні до повномасштабного вторгнення.

Під час абсолютно варварського бомбардування, в будівлі театру шукали порятунку близько трьохсот людей. І тепер, вдумайтесь, окупанти з помпою відкривають "театр на крові", так, ніби нічого не відбулося, ніби цих людей не було зовсім,

– написав музикант.

Андрій Хливнюк з болем висловився про невинних жертв російського окупаційного режиму та закликав підтримувати ЗСУ.

"Це єдине, що відділяє нас від божевільної імперії безправ'я і зла", – підсумував лідер БУМБОКСУ.

Зазначимо, журналіст Андрій Цаплієнко нагадував, що число загиблих досі не встановлено. Адже окупанти залили бетоном рештки тіл, що були у підвалах.

Що відомо про відкриття нового драмтеатру?