Певний час тому шанувальники БУМБОКСУ помітили, що з музичних платформ зникли деякі пісні гурту. Мова йде про частину треків з альбому "Таємний код: Рубікон" та хіт "Безодня", що є дуетом з Тіною Кароль. Ситуацію пояснив музикант Олег Аджикаєв на сторінці в тредсі.

Олег Аджикаєв заявив, що є саундпродюсером платівки "Таємний код: Рубікон" та співавтором більшості пісень з альбому. За його словами, треки створювалися за його участі. Однак їх використовували без належних виплат автору.

Іронія ситуації в тому, що музику створюєш разом, а коли доходить до грошей – раптом стає складно знайти навіть базову прозорість. Як співавтор я не отримав ані зрозумілої звітності, ані належних виплат за використання цих творів,

– стверджує музикант.

Пісні зникли з музичних платформ саме через цей конфлікт. Наразі треки недоступні. Олег Аджикаєв додав, що тривалий час намагався вирішити ситуацію "цивілізовано", але надалі планує висвітлювати цю історію публічно – з фактами й документами.

Він готовий оприлюднити листування і з командою Андрія Хливнюка, і з командою Тіни Кароль, і ГО "УААСП" (Українська організація з авторських та суміжних прав).

Хливнюк свідомо виконує пісні, не дивлячись на офіційну заборону... Без суду не вийде розібратися...

– зауважив Олег Аджикаєв у коментарях.

Наразі публічної реакції від Андрія Хливнюка, гурту БУМБОКС чи Тіни Кароль щодо цієї заяви немає.

Нагадаємо, на початку березня гурт БУМБОКС підтвердив статус критично важливого підприємства. Про це повідомили у відповідному наказі Міністерства культури. Завдяки цьому колектив може бронювати частину працівників та виїжджати за кордон, щоб проводити благодійні тури.

Що варто знати про альбом "Таємний код: Рубікон"?

Це сьомий і восьмий студійний альбом гурту БУМБОКС. Його перша частина вийшла у вересні 2019 року, а друга частина – у грудні.

Це мій особистий рубікон, і там заховано таємний код, важливий для тих людей, які цей альбом написали й записали … В принципі, зроби або помри – можна назвати платівку,

– так Андрій Хливнюк коментував його назву.

Платівка стала однією з найуспішніших релізів колективу. До нього увійшли треки, що набрали безліч прослуховувань та активно ротувались на радіо. Шалену популярність серед слухачів здобула пісня "Безодня" – дует БУМБОКСу з Тіною Кароль.