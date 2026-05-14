Формат EP не новий для "Бумбоксу". У 2007 році музиканти презентували максісингл "Тримай", у 2015-му – "Люди", а у 2017-му – "Голий король", передає 24 Канал.

В EP "Живий" увійшли п'ять пісень: "Правда", "Фіртка", "Зіпсована фея", "Залишайся" та "Живий". Гурт "Бумбокс" почав працювати над матеріалом, який став основою мініальбому, ще у 2021 році.

Музиканти записували EP "Живий" у трьох країнах: "Правда", "Зіпсована фея" та "Залишайся" – в Україні, у Києві та Вишгороді на студіях 7Lamps і Danov Music, "Фіртка" – на студії Trixx у Берліні, а "Живий" створили за два дні у Шотландії, в Глазго, на Gorbals Sound Recording Studio.

Композиція "Правда" створена у співпраці зі Сергієм Жаданом. Пісня "Живий" написана взимку 2024 року, як і весь мініальбом, присвячується побратимам і посестрам.

"Правда" – один із небагатьох прикладів співпраці з іншими авторами. Пісня народилася насамперед як мелодія до вірша Сергія Жадана і, як результат, – відео зі спільного досвіду та взаємної поваги й захоплення роботою волонтерів-медиків, зокрема батальйону "Госпітальєри",

– сказав Андрій Хливнюк.

Стас Гуренко зняв кліпи на чотири з п'яти пісень EP "Живий": "Правда", "Фіртка", "Живий" і "Залишайся". Обкладинку до максісинглу створювали ілюстратори Наталія Харенко та Якіма, з якими "Бумбокс" почав співпрацювати у квітні 2025 року. Саме вони відповідальні за останні візуали колективу.

Коли відбудуться концерти "Бумбокс" у Києві?

Нагадаємо, 16 та 17 травня гурт "Бумбокс" вперше з початку повномасштабного вторгнення відіграє сольні концерти в Києві. Музиканти презентують EP "Живий".

Колектив виступить на території ТРЦ Blockbuster Mall. На 16 травня залишилися лише благодійні квитки, а на 17 травня доступні квитки всіх категорій. Їх можна купити за посиланням.

На другому концерті будуть запрошені гості: Саша Чемеров, Domiy, Женя Галич, FROLOVA.

Важливо! На концерти гурту "Бумбокс" доступні дві категорії благодійних квитків:

Бекстейдж за донат – можливість потрапити на спеціально облаштований балкон по обидва поки сцени. Благодійний внесок за два квитки становить 50 тисяч гривень .

Тераса за донат – місце на терасі Blockbuster Mall. Благодійний внесок за столик на чотири особи – 50 тисяч гривень: 5 тисяч – це депозит на Food Hall ТРЦ, а 45 тисяч буде спрямовано на благодійність.

Усі кошти підуть у Фонд Андрія Хливнюка, щоб закупити необхідне обладнання для Сил оборони України. Заповнити форму можна за посиланням.