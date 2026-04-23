Шанувальники "Бумбоксу" чекали на сольні концерти колективу понад чотири роки. Де й коли вони відбудуться, а також інші подробиці – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Гурт "Бумбокс" виступить на території київського ТРЦ Blockbuster Mal 16 та 17 травня, де презентує новий мініальбом "Живий". Організатори обіцяють зробити сцену незвичною, на якій будуть місця для фанів.

Зазначимо, що на концерт 16 травня всі квитки вже розкупили, а от на 17 травня ще є половина квитків. "Бумбокс" запросив на цей виступ Сашу Чемерова, Женю Галича, Domiy і Frolov'у.

Частину коштів від продажу квитків, мерчу та спонсорських надходжень передадуть у "Фонд Андрія Хливнюка", щоб закупити необхідне спорядження для Сил оборони України.

Організатором концертів виступила агенція PMK. Як зазначається на сторінці компанії в інстаграмі, їхній пріоритет – безпека глядачів та швидка евакуація у разі оголошення повітряної тривоги. Так, на локації працює найбільше бомбосховище країни – понад 50 тисяч квадратних метрів, сертифіковане ДСНС, яке вміщає до 25 тисяч людей.

Гурт "Бумбокс" виступить у Києві / Афіша концерту 17 травня

