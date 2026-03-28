Некоторое время назад поклонники БУМБОКСУ заметили, что с музыкальных платформ исчезли некоторые песни группы. Речь идет о части треков из альбома "Тайный код: Рубикон" и хит "Бездна", что является дуэтом с Тиной Кароль. Ситуацию объяснил музыкант Олег Аджикаев на на странице в тредсе.

Олег Аджикаев заявил, что является саундпродюсером пластинки "Тайный код: Рубикон" и соавтором большинства песен из альбома. По его словам, треки создавались при его участии. Однако их использовали без надлежащих выплат автору.

Ирония ситуации в том, что музыку создаешь вместе, а когда доходит до денег – вдруг становится сложно найти даже базовую прозрачность. Как соавтор я не получил ни понятной отчетности, ни надлежащих выплат за использование этих произведений,

– утверждает музыкант.

Песни исчезли с музыкальных платформ именно из-за этого конфликта. Сейчас треки недоступны. Олег Аджикаев добавил, что долгое время пытался решить ситуацию "цивилизованно", но в дальнейшем планирует освещать эту историю публично – с фактами и документами.

Он готов обнародовать переписку и с командой Андрея Хлывнюка, и с командой Тины Кароль, и ОО "УААСП" (Украинская организация по авторским и смежным правам).

Хлывнюк сознательно исполняет песни, несмотря на официальный запрет... Без суда не получится разобраться...

– отметил Олег Аджикаев в комментариях.

Сейчас публичной реакции от Андрея Хлывнюка, группы БУМБОКС или Тины Кароль по этому заявлению нет.

Напомним, в начале марта группа БУМБОКС подтвердила статус критически важного предприятия. Об этом сообщили в соответствующем приказе Министерства культуры. Благодаря этому коллектив может бронировать часть работников и выезжать за границу, чтобы проводить благотворительные туры.

Что стоит знать об альбоме "Тайный код: Рубикон"?

Это седьмой и восьмой студийный альбом группы БУМБОКС. Его первая часть вышла в сентябре 2019 года, а вторая часть – в декабре.

Это мой личный рубикон, и там спрятан тайный код, важный для тех людей, которые этот альбом написали и записали ... В принципе, сделай или умри – можно назвать пластинку,

– так Андрей Хлывнюк комментировал его название.

Пластинка стала одной из самых успешных релизов коллектива. В него вошли треки, набравшие множество прослушиваний и активно ротировались на радио. Бешеную популярность среди слушателей получила песня "Бездна" – дуэт БУМБОКСа с Тиной Кароль.