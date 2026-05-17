Нашей редакции также посчастливилось побывать на большом концерте "Бумбокса" и даже заглянуть за кулисы. В материале 24 Канала читайте, как все прошло.
Поклонники "Бомбокса" еще с обеда начали приходить в ТРЦ Blockbuster Mall, хотя открытие дверей стартовало в 16:00. Перед концертом для зрителей играло drum&bass сообщество "Хованка".
Организаторы и продюсер группы Алексей Согомонов организовал журналистам экскурсию по сцене, где по обе стороны был обустроен балкон для людей, которые приобрели благотворительные билеты.
Также за донат можно было получить место на террасе Blockbuster Mall. Средства направят в Фонд Андрея Хлывнюка, чтобы закупить необходимое оборудование для Сил обороны Украины.
Впоследствии Андрей Хлывнюк и музыканты "Бумбокса" пообщались с журналистами. Лидер группы рассказал, что EP "Живой", который они и презентовали на концерте, посвящен украинским защитникам и защитницам. Он состоит из пяти песен: "Правда", "Фиртка", "Испорченная фея", "Оставайся" и "Живой".
У коллектива поинтересовались, будет ли тур по Украине, на который так ждут поклонники. Хлывнюк ответил, что хотелось бы, "но есть много причин, почему это сейчас невозможно".
Может единичные какие-то концерты (будут – 24 Канал). Посмотрим,
– добавил он.
Зрители ждут концерта "Бумбокс": смотрите видео онлайн
Группа "Бумбокс" вышла на сцену около 19:00. Артисты начали концерт с песни "Тримай меня", которая вошла в альбом 2019 года "Тайный код Рубикон Часть 1".
"Бумбокс" – "Тримай мене": смотрите видео онлайн
В начале концерта также прозвучали треки "Наедине", "Дурак", "Правда", "Ангела" и другие.
Спонсор этого концерта – Вооруженные Силы Украины. Честь и слава, братья и сестры, мужчины и женщины,
– сказал Хлывнюк со сцены.
Лидер "Бумбокса" также попросил почтить минутой молчания погибших в результате российской атаки на Киев 14 мая. Напомним, что враг унес жизни 24 человек, среди которых 3 детей.
Андрей Хлывнюк обратился к публике: смотрите видео онлайн
Музыканты также исполнили композицию "Розовые сиропы" из альбома 2005 года "Меломания". Хлывнюк вспомнил, что они играли ее во время Революции Достоинства в палатках.
"Бумбокс" – "Розовые сиропы": смотрите видео онлайн
В унисон со зрителями Андрей Хлывнюк спел "Твой на 100%", "Бездна", "Цветы в волосах", "Живой", а также "Люди" – одну из самых ожидаемых и особенных песен вечера.
"Бумбокс" – "Люди": смотрите видео онлайн
В конце концерта группа "Бумбокс" почтил память Андрея Кузьменко – лидера группы "Скрябин", который погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Весь ТРЦ Blockbuster Mall спел "Спи себе сама".
"Бумбокс" – "Спи собі сама": смотрите видео онлайн
В исполнении "Бумбокса" прозвучал гимн сечевых стрельцов – "Ой у лузі червона калина". Именно эту песню Хлывнюк спел в начале полномасштабного вторжения на Софиевской площади.
Вечер завершили треки "Побачимось" и "Полина". Зрители продолжили концерт и в метро. Возвращаясь домой, они пели "Ой у лузі червона калина" и "Червона руту".
Отметим, что уже сегодня, 17 мая, группа "Бумбокс" даст второй сольный концерт на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Остались последние билеты, их можно приобрести по ссылке.