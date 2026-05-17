Нашій редакції також пощастило побувати на великому концерті "Бумбоксу" й навіть заглянути за лаштунки. У матеріалі 24 Каналу читайте, як усе пройшло.

Не пропустіть Що не так з піснею Bangaranga, з якою Болгарія виграла Євробачення-2026

Шанувальники "Бомбоксу" ще з обіду почали приходити до ТРЦ Blockbuster Mall, хоч відкриття дверей стартувало о 16:00. Перед концертом для глядачів грала drum&bass спільнота "Хованка".

Організатори та продюсер гурту Олексій Согомонов організував журналістам екскурсію сценою, де по обидва поки був облаштований балкон для людей, які придбали благодійні квитки.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Також за донат можна було отримати місце на терасі Blockbuster Mall. Кошти спрямують у Фонд Андрія Хливнюка, щоб закупити необхідне обладнання для Сил оборони України.

Згодом Андрій Хливнюк та музиканти "Бумбоксу" поспілкувалися з журналістами. Лідер гурту розповів, що EP "Живий", який вони й презентували на концерті, присвячений українським захисникам і захисницям. Він складається з п'яти пісень: "Правда", "Фіртка", "Зіпсована фея", "Залишайся" та "Живий".

У колективу поцікавилися, чи буде тур Україною, на який так чекають прихильники. Хливнюк відповів, що хотілося б, "але є багато причин, чому це зараз неможливо".

Може поодинокі якісь концерти (будуть – 24 Канал). Побачимо,

– додав він.

Глядачі чекають концерту "Бумбокс": дивіться відео онлайн

Гурт "Бумбокс" вийшов на сцену близько 19:00. Артисти розпочали концерт з пісні "Тримай мене", яка увійшла в альбом 2019 року "Таємний код Рубікон Частина 1".

"Бумбокс" – "Тримай мене": дивіться відео онлайн

На початку концерту також прозвучали треки "Наодинці", "Дурень", "Правда", "Ангела" та інші.

Спонсор цього концерту – Збройні Сили України. Честь і слава, брати й сестри, чоловіки й жінки,

– сказав Хливнюк зі сцени.

Лідер "Бумбоксу" також попросив вшанувати хвилиною мовчання загиблих унаслідок російської атаки на Київ 14 травня. Нагадаємо, що ворог забрав життя 24 людей, серед яких 3 дітей.

Андрій Хливнюк звернувся до публіки: дивіться відео онлайн

Музиканти також виконали композицію "Рожеві сиропи" з альбому 2005 року "Меломанія". Хливнюк пригадав, що вони грали її під час Революції Гідності у наметах.

"Бумбокс" – "Рожеві сиропи": дивіться відео онлайн

В унісон з глядачами Андрій Хливнюк заспівав "Твій на 100%", "Безодня", "Квіти у волоссі", "Живий", а також "Люди" – одну з найочікуваніших та найособливіших пісень вечора.

"Бумбокс" – "Люди": дивіться відео онлайн

Наприкінці концерту гурт "Бумбокс" вшанував пам'ять Андрія Кузьменка – лідера гурту "Скрябін", який загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. Увесь ТРЦ Blockbuster Mall заспівав "Спи собі сама".

"Бумбокс" – "Спи собі сама": дивіться відео онлайн

У виконанні "Бумбоксу" прозвучав гімн січових стрільців – "Ой у лузі червона калина". Саме цю пісню Хливнюк заспівав на початку повномасштабного вторгнення на Софіївській площі.

Вечір завершили треки "Побачимось" та "Поліна". Глядачі продовжили концерт і в метро. Повертаючись додому, вони співали "Ой у лузі червона калина" та "Червона руту".

Зазначимо, що вже сьогодні, 17 травня, гурт "Бумбокс" дасть другий сольний концерт на території ТРЦ Blockbuster Mall. Залишились останні квитки, їх можна придбати за посиланням.