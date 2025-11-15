Подробицями Хливнюк поділився у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Бомбардир.
Та не хочу я їх перекладати. Це мої діти. Вони вже були, це історія, воно відбулося. Навіщо мені їх перекладати? Я вже інша людина. Пиши нові пісні. Перекладають пісні й переаранжовують сильно ті, хто нових не пише. Навіщо хапатися за них? Ну, було і було. Вони живуть своїм життям в інтернеті,
– сказав Андрій Хливнюк.
Водночас музиканту подобається, як інші артисти перекладають російськомовні пісні гурту БУМБОКС.
Бо вони дали можливість іншим артистам про себе заявити,
– пояснив він.
Ведучий Роман Бебех припустив, що українська культура "виграла б, якби БУМБОКС переклав старі пісні на українську мову.
Не думай сильно про себе в культурі. Спробуй про культуру в собі подумати. До речі, здається, якийсь російський театральний митець сказав цю фразу. Чого думати, яке ти маєш значення в культурі? Може корона вирости дуже швидко,
– відповів Хливнюк.
Чи буде БУМБОКС виконувати російськомовні пісні?
Нагадаємо, торік в інтерв'ю "Українській правді" Андрій Хливнюк зізнався, що його дуже злить, коли глядачі на концертах просять виконати російськомовну пісню.
Музикант наголосив, що з російськомовним репертуарам гурту БУМБОКС "покінчено на дуже-дуже довго, якщо не назавжди".
""Вахтери" прилітають кожен день до нас, ось в Суми прилетіли "Вахтери" – вбили людей, в Одесу, в Київ", – пояснив Хливнюк.