Подробицями Хливнюк поділився у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Бомбардир.

Читайте також Хливнюк заявив, що не любить музику, як у Барських: артист відреагував

Та не хочу я їх перекладати. Це мої діти. Вони вже були, це історія, воно відбулося. Навіщо мені їх перекладати? Я вже інша людина. Пиши нові пісні. Перекладають пісні й переаранжовують сильно ті, хто нових не пише. Навіщо хапатися за них? Ну, було і було. Вони живуть своїм життям в інтернеті,

– сказав Андрій Хливнюк.

Водночас музиканту подобається, як інші артисти перекладають російськомовні пісні гурту БУМБОКС.

Бо вони дали можливість іншим артистам про себе заявити,

– пояснив він.

Ведучий Роман Бебех припустив, що українська культура "виграла б, якби БУМБОКС переклав старі пісні на українську мову.

Не думай сильно про себе в культурі. Спробуй про культуру в собі подумати. До речі, здається, якийсь російський театральний митець сказав цю фразу. Чого думати, яке ти маєш значення в культурі? Може корона вирости дуже швидко,

– відповів Хливнюк.

Інтерв'ю з Андрієм Хливнюком: дивіться відео онлайн

Чи буде БУМБОКС виконувати російськомовні пісні?