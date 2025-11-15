Подробностями Хлывнюк поделился в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Бомбардир.
Да не хочу я их переводить. Это мои дети. Они уже были, это история, оно произошло. Зачем мне их переводить? Я уже другой человек. Пиши новые песни. Переводят песни и переаранжируют сильно те, кто новых не пишет. Зачем хвататься за них? Ну, было и было. Они живут своей жизнью в интернете,
– сказал Андрей Хлывнюк.
В то же время музыканту нравится, как другие артисты переводят русскоязычные песни группы БУМБОКС.
Потому что они дали возможность другим артистам о себе заявить,
– объяснил он.
Ведущий Роман Бебех предположил, что украинская культура "выиграла бы, если бы БУМБОКС перевел старые песни на украинский язык.
Не думай сильно о себе в культуре. Попробуй о культуре в себе подумать. Кстати, кажется, какой-то русский театральный художник сказал эту фразу. Чего думать, какое ты имеешь значение в культуре? Может корона вырасти очень быстро,
– ответил Хлывнюк.
Будет ли БУМБОКС исполнять русскоязычные песни?
Напомним, в прошлом году в интервью "Украинской правде" Андрей Хлывнюк признался, что его очень злит, когда зрители на концертах просят исполнить русскоязычную песню.
Музыкант отметил, что с русскоязычным репертуарам группы БУМБОКС "покончено на очень-очень долго, если не навсегда".
""Вахтеры" прилетают каждый день к нам, вот в Сумы прилетели "Вахтеры" – убили людей, в Одессу, в Киев", – объяснил Хлывнюк.