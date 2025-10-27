Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Bezodnya Music. Хлывнюк стал гостем шоу "Критиканты".
Это тот момент, когда студийных записей еще тогда суперкрутых не было. Им бы где-то записываться на студии, которая пишет, скажем, Deftones (американская метал-группа – 24 Канал), на студии, которая записывает вообще ту музыку, альтернативу, и желательно на лучшей,
– сказал Андрей Хлывнюк.
Лидер группы БУМБОКС отметил, что если бы занимался украинской культурной политикой, то предоставил бы грант многим исполнителям на перезапись альбомов.
Андрей Хлывнюк на шоу "Критиканты": смотрите видео онлайн
Что известно о рок-группе "Дымная смесь"?
Рок-группа "Дымная смесь" была основана в декабре 1998 года в Чернигове. Коллектив побеждал на фестивалях "Червона рута" и "Перлини сезону".
В 2012 году группа сообщила о временном прекращении деятельности. "Мы крайне не согласны мириться с ситуацией в нашей стране, когда культура на последнем месте, а взамен царит сплошная политика, зомбирование, социальные эксперименты и мягкий тоталитаризм", – заявили тогда музыканты.
Уже в 2016 году коллектив выпустил песни "Зламані" и "О Боже мій", а в 2017 – анонсировал несколько концертов.
1 февраля 2018 года фронтмен "Дивной смеси" Саша Чемеров объявил о закрытии группы.