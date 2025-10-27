Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Bezodnya Music. Хлывнюк стал гостем шоу "Критиканты".

Не пропустите Лидер группы "Бумбокс" никогда не был в ТрО: где на самом деле служит Андрей Хлывнюк

Это тот момент, когда студийных записей еще тогда суперкрутых не было. Им бы где-то записываться на студии, которая пишет, скажем, Deftones (американская метал-группа – 24 Канал), на студии, которая записывает вообще ту музыку, альтернативу, и желательно на лучшей,

– сказал Андрей Хлывнюк.

Лидер группы БУМБОКС отметил, что если бы занимался украинской культурной политикой, то предоставил бы грант многим исполнителям на перезапись альбомов.

Андрей Хлывнюк на шоу "Критиканты": смотрите видео онлайн

Что известно о рок-группе "Дымная смесь"?