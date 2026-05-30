Одним из таких стихов она поделилась в своем инстаграме.

29 мая состоялся последний вечер проекта "Наталка-читалка". Он существовал несколько лет, но актриса решила его закрыть. Во время событий Наталка Денисенко читала собственные стихи и произведения других авторов.

На финальном мероприятии в Киеве присутствовал ее возлюбленный Юрий Савранский. Пара находится в отношениях после развода актрисы с военным и актером Андреем Фединчиком.

Специально для Юрия со сцены Наталка Денисенко зачитала особое стихотворение.

Отрывок из этого стихотворения:

Мне хочется быть медом твоим, чтобы липнуть к коже, мазать твои руки.

Мне хочется быть музыкой в твоих ушах, чтобы ты слышал только мои мелодии и звуки.

Мне хочется быть рекой бескрайней, чтобы ты никогда не мог меня переплыть.

Мне хочется быть воздухом твоим, чтобы ты не мог без меня ни дышать, ни жить.

Мне хочется на плече у тебя засыпать рядом.

Мне хочется тебя съесть, как голодному в голод.

Мне хочется иногда обо всем этом забыть, потому что все это – не получать, это как тонуть.

Это как умирать, это как выпить яда.

И я больше не могу с тобой не быть.

Савранский слушал стихотворение, а потом подошел к актрисе с большим букетом белых роз.

Наталка Денисенко посвятила стихотворение Юрию Савранскому: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее в интервью бизнесмен говорил, что имеет от любимой много разных стихов, которые связаны с их совместными романтическими моментами.

Что известно об отношениях Натальи Денисенко и Юрия Савранского?

Впервые пара официально подтвердила роман в декабре 2025 года. До этого влюбленных неоднократно видели вместе на публике, однако они никак это не комментировали.

Наталка Денисенко говорила, что не спешит со свадьбой. В то же время Юрий готов к более серьезным шагам в отношениях и даже думает о детях, однако сама актриса хочет двигаться в спокойном темпе и наслаждаться отношениями.

Отметим, что Юрий уже был женат и имеет двоих детей – сына и дочь.