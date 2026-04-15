Об одном из романтических моментов в отношениях Юрий рассказал в коротком интервью для издания Blik.
Наталья Денисенко недавно презентовала поэтический сборник "Голос света" – современную антологию о любви, объединившую тексты разных авторов, которые через поэзию осмысливают личный опыт любви и человечности, как писал журнал Viva. Составительницей издания стала сама актриса, а в книгу вошли и ее собственные стихи, написанные в разные периоды жизни. Часть этой поэзии она также посвящает близким людям. Среди них – ее возлюбленный, предприниматель и модель Юрий Савранский.
Наташа – первая женщина, которая вот так для меня что-то писала. Она мне зачитывала поэзию, свои стихи. У меня много от нее стихов из разных каких-то романтических таких моментов. Меня это растрогало, конечно. Я не плакал, но это было приятно,
– признался мужчина.
Юрий Савранский и Наталья Денисенко
Что известно о Юрии Савранском?
- Он родился 4 мая 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.
- Юрий ранее не был медийным лицом, поскольку сосредотачивался на бизнесе.
- Савранский стал более узнаваемым благодаря личной жизни и участию в публичных проектах.
- Кроме предпринимательской деятельности, он также работает моделью. Недавно даже получил эпизодическую роль в фильме. Кроме того, Юрий является совладельцем ювелирного бренда UNA, который запустила Наталья Денисенко в 2025 году. Также он присоединился к промокампании UNA и был представлен сначала как манекенщик.
- До отношений с актрисой Савранский был женат и имеет двоих детей – сына и дочь.