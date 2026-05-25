Подробностями Денисенко поделилась в проекте "Тур по звездам". Журналистка Наталья Тур пообщалась с ней на гала-премьере нового украинского фильма "Крещатик 48/2".

Наталья Денисенко рассказала, что отдых прошел хорошо. Хотя дорога была тяжелой, влюбленным удалось перезагрузиться.

Когда мы там были, видели дельфинов, вулканы. Я у Юры спрашивала: "Мы реально это видим? Или это мы в каком-то сне?", а он говорил: "У меня тоже впечатление, что это все не по-настоящему". Это как виртуальная реальность,

– поделилась актриса.

Денисенко и Савранский на Тенерифе / Фото из инстаграма актрисы

Хотя поездка на Тенерифе была романтической, Денисенко не ожидала, что любимый может ей сделать предложение. Пара отправилась на остров по случаю дня рождения Савранского, которое было 4 мая.

Если сама поездка была спонсирована Юрием, то все сюрпризы, которые организовывались – пикник, экскурсия – это все была моя инициатива, мой подарок. Поэтому сделать сюрприз в таких условиях было нереально. Поэтому я не ожидала (предложения – 24 Канал),

– отметила Наталья.

В то же время актриса добавила, что все ее астрологи и тарологи говорили, что "свадьба не за горами". Однако Наталья и Юрий договорились, что они не будут спешить.

