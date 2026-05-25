Подробностями Денисенко поделилась в проекте "Тур по звездам". Журналистка Наталья Тур пообщалась с ней на гала-премьере нового украинского фильма "Крещатик 48/2".
Наталья Денисенко рассказала, что отдых прошел хорошо. Хотя дорога была тяжелой, влюбленным удалось перезагрузиться.
Когда мы там были, видели дельфинов, вулканы. Я у Юры спрашивала: "Мы реально это видим? Или это мы в каком-то сне?", а он говорил: "У меня тоже впечатление, что это все не по-настоящему". Это как виртуальная реальность,
– поделилась актриса.
Денисенко и Савранский на Тенерифе / Фото из инстаграма актрисы
Хотя поездка на Тенерифе была романтической, Денисенко не ожидала, что любимый может ей сделать предложение. Пара отправилась на остров по случаю дня рождения Савранского, которое было 4 мая.
Если сама поездка была спонсирована Юрием, то все сюрпризы, которые организовывались – пикник, экскурсия – это все была моя инициатива, мой подарок. Поэтому сделать сюрприз в таких условиях было нереально. Поэтому я не ожидала (предложения – 24 Канал),
– отметила Наталья.
В то же время актриса добавила, что все ее астрологи и тарологи говорили, что "свадьба не за горами". Однако Наталья и Юрий договорились, что они не будут спешить.
Денисенко и Савранский: главное об их отношениях
- Слухи о романе Наталки Денисенко и Юрия Савранского появились после развода актрисы с Андреем Фединчиком. В то же время бывший муж актрисы утверждал, что она ему изменила с бизнесменом.
- Долгое время Наталья и Юрий не подтверждали слухи. После резонансного интервью актрисы Маши Ефросининой Савранский признался Денисенко в любви.
- Наталья признавалась, что любимый очень хочет свадьбы и ребенка, но ей "хочется насладиться встречанием". В марте актриса также делилась, что не спешит съезжать с бизнесменом.
- Отметим, что от прошлых отношений у Денисенко есть сын, а у Савранского – сын и дочь.