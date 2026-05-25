Подробицями Денисенко поділилась у проєкті "Тур зірками". Журналістка Наталія Тур поспілкувалася з нею на гала-прем'єрі нового українського фільму "Хрещатик 48/2".

Наталка Денисенко розповіла, що відпочинок пройшов добре. Хоч дорога була важкою, закоханим вдалося перезавантажитись.

Коли ми там були, бачили дельфінів, вулкани. Я в Юри питала: "Ми реально це бачимо? Чи це ми в якомусь сні?", а він казав: "У мене теж враження, що це все не по-справжньому". Це як віртуальна реальність,

– поділилась акторка.

Денисенко та Савранський на Тенерифе / Фото з інстаграму акторки

Хоч поїздка на Тенерифе була романтичною, Денисенко не чекала, що коханий може їй освідчитися. Пара відправилась на острів з нагоди дня народження Савранського, яке було 4 травня.

Якщо сама поїздка була спонсорована Юрієм, то всі сюрпризи, які організовувалися – пікнік, екскурсія – це все була моя ініціатива, мій подарунок. Тому зробити сюрприз в таких умовах було нереально. Тому я не очікувала (пропозиції – 24 Канал),

– зазначила Наталка.

Водночас акторка додала, що всі її астрологи та тарологи говорили, що "весілля не за горами". Проте Наталка та Юрій домовилися, що вони не будуть спішити.

