Подробицями Денисенко поділилась у проєкті "Тур зірками". Журналістка Наталія Тур поспілкувалася з нею на гала-прем'єрі нового українського фільму "Хрещатик 48/2".
Наталка Денисенко розповіла, що відпочинок пройшов добре. Хоч дорога була важкою, закоханим вдалося перезавантажитись.
Коли ми там були, бачили дельфінів, вулкани. Я в Юри питала: "Ми реально це бачимо? Чи це ми в якомусь сні?", а він казав: "У мене теж враження, що це все не по-справжньому". Це як віртуальна реальність,
– поділилась акторка.
Денисенко та Савранський на Тенерифе / Фото з інстаграму акторки
Хоч поїздка на Тенерифе була романтичною, Денисенко не чекала, що коханий може їй освідчитися. Пара відправилась на острів з нагоди дня народження Савранського, яке було 4 травня.
Якщо сама поїздка була спонсорована Юрієм, то всі сюрпризи, які організовувалися – пікнік, екскурсія – це все була моя ініціатива, мій подарунок. Тому зробити сюрприз в таких умовах було нереально. Тому я не очікувала (пропозиції – 24 Канал),
– зазначила Наталка.
Водночас акторка додала, що всі її астрологи та тарологи говорили, що "весілля не за горами". Проте Наталка та Юрій домовилися, що вони не будуть спішити.
Денисенко та Савранський: головне про їхні стосунки
- Чутки про роман Наталки Денисенко та Юрія Савранського з'явились після розлучення акторки з Андрієм Федінчиком. Водночас колишній чоловік акторки стверджував, що вона його зрадила з бізнесменом.
- Довгий час Наталка та Юрій не підтверджували чутки. Після резонансного інтерв'ю акторки Маші Єфросиніній Савранський зізнався Денисенко у коханні.
- Наталка зізнавалась, що коханий дуже хоче весілля та дитину, але їй "хочеться насолодитися зустрічанням". У березні акторка також ділилась, що не поспішає з'їжджати з бізнесменом.
- Зазначимо, що від минулих стосунків у Денисенко є син, а в Савранського – син і донька.