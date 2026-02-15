Петро звернувся до підписників в інстаграмі. Він опублікував серію сториз, де заговорив про стосунки.
До теми MELOVIN оголосив про розрив з нареченим-військовим, який освідчився йому у центрі Києва
Петро Злотя закликав підписників не жертвувати собою заради кохання.
Усе моє дитинство робили так, щоб я відчував провину. І вони потім тягнули мене за ниточки, коли їм вигідно, бо знають – Петро добрий та пробачить. Потім я почав будувати такі ж відносини, в яких я почувався винним. І знаєте, що я вам скажу: дякую за досвід, ідіть нах*й!,
– написав він.
Військовий медик наголосив, що потрібно любити себе і завжди ставити на перше місце. Він зазначив, що кохання, родичі та робота повинні бути на другому плані.
Скільки разів я міг завершити це життя, але не здавався. Те, що я завжди посміхаюсь – це не означає, що все добре. Я з дитинства навчився вдягати цю маску. І знаєте – це х**ова справа, бо цей тягар важко нести,
– зізнався Петро.
Злотя пригадав, що переживав насмішки у школі, адже батьків не було поряд. За словами військового медика, мама багато працювала і зривалась на синові. Також Петро розповів, що у 12 років його зґвалтував п'яний чоловік. Захисник зауважив, що приховував це від мами, адже знав, що вона "не витримає".
Мені близькі родичі бажають смерті, щоб я не повернувся. І я це прийняв. Чи боляче мені? Так. Але це не моя відповідальність,
– додав Злотя.
Колишній наречений MELOVIN зізнався, що захотів виговоритися та отримати підтримку. Він також підкреслив, що не є ідеальною людиною і ніколи не прагнув таким бути.
Заява Петра Злоті / Скриншоти з інстаграму військового медика
Що відомо про стосунки MELOVIN і Петра Злоті?
Наприкінці листопада 2025 року Петро Злотя освідчився MELOVIN на Майдані Незалежності у Києві.
Військовий медик подарував коханому золоту каблучку італійського бренду DOMIANI, оздоблену 10 діамантами загальною вагою 0,07 карата, і 501 троянду.
14 лютого 2025 року Петро та MELOVIN розійшлися. Співак заявив, що не коментуватиме розрив, тож попросив медіа не турбувати його.