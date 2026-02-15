Петр обратился к подписчикам в инстаграме. Он опубликовал серию сториз, где заговорил об отношениях.

Петр Злотя призвал подписчиков не жертвовать собой ради любви.

Все мое детство делали так, чтобы я чувствовал вину. И они потом тянули меня за ниточки, когда им выгодно, потому что знают – Петр добрый и простит. Потом я начал строить такие же отношения, в которых я чувствовал себя виноватым. И знаете, что я вам скажу: спасибо за опыт, идите нах*й!,

– написал он.

Военный медик подчеркнул, что нужно любить себя и всегда ставить на первое место. Он отметил, что любовь, родственники и работа должны быть на втором плане.

Сколько раз я мог завершить эту жизнь, но не сдавался. То, что я всегда улыбаюсь – это не значит, что все хорошо. Я с детства научился надевать эту маску. И знаете – это х**овое дело, потому что это бремя трудно нести,

– признался Петр.

Злотя вспомнил, что переживал насмешки в школе, ведь родителей не было рядом. По словам военного медика, мама много работала и срывалась на сыне. Также Петр рассказал, что в 12 лет его изнасиловал пьяный мужчина. Защитник заметил, что скрывал это от мамы, ведь знал, что она "не выдержит".

Мне близкие родственники желают смерти, чтобы я не вернулся. И я это принял. Больно ли мне? Да. Но это не моя ответственность,

– добавил Злотя.

Бывший жених MELOVIN признался, что захотел выговориться и получить поддержку. Он также подчеркнул, что не является идеальным человеком и никогда не стремился таким быть.

Заявление Петра Злоти / Скриншоты из инстаграма военного медика

Что известно об отношениях MELOVIN и Петра Злоти?