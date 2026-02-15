Про це MELOVIN повідомив в інстаграмі. Що стало причиною розставання, співак не розповів.

MELOVIN опублікував фото, де тримає у руці каблучку, яку йому подарував Петро Злотя, коли освідчувався у центрі Києва. Поруч з артистом лежить його собака.

MELOVIN розійшовся з нареченим / Скриншот з інстаграму співака

Ми розійшлися. Прошу медіа утриматись від допитів. Задля мого спокою та спокою Петра я нічого не коментуватиму. З Днем святого Валентина всіх!,

– написав MELOVIN у Threads.

MELOVIN і Петро Злотя більше не разом / Скриншот з Threads співака

У коментарях під дописом деякі користувачі звинуватили MELOVIN та Петра у піарі. Проте співак запевнив, що стосунки були справжніми. Також він поділився, що вони розійшлися 14 лютого.

Боже, при всій повазі, але це так смішно. Зрозуміло, що був піар, але тоді я утрималась від коментарів. Ще й саме 14 лютого така заява, зате коментарів ми не даємо, для кого ця вистава? Не робіть клоунаду, бо і так люди страждають через неприйняття, упередження та купу стереотипів,

– написала одна з користувачок.

MELOVIN та його колишнього бойфренда звинуватили у піарі / Скриншот з Threads

Що відомо про стосунки MELOVIN та Петра Злоті?