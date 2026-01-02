Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку MELOVIN. Він пояснив, чому ухвалив таке рішення.
Я завершую кар'єру у 2027 році. Останнім часом я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування – усе це було і залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не лише час. Змінююсь і я,
– зізнався MELOVIN.
Співак додав, що зараз йому важливо "побути в іншому фокусі", для себе, для батьків, для коханої людини, "без шуму" і "без постійної присутності "онлайн"". MELOVIN наголосив, що хоче бути чесним із собою.
Я зрозумів, що не можна жити в тому ж ритмі, коли внутрішнє відчуття вже інше. І що пауза інколи єдиний спосіб повернути сенс,
– зазначив він.
Проте артист анонсував ще кілька концертів на 2026 рік:
- 17 лютого – Рівне
- 18 лютого – Луцьк
- 19 лютого – Тернопіль
- 21 лютого – Житомир
- 22 лютого – Чернігів
- 28 лютого – Біла Церква
MELOVIN завершує кар'єру наступного року / Скриншот з інстаграму співака
Реакція мережі
- "Ці слова розбивають серце. Завжди поруч, люблю!"
- "Мел, головне, щоб ти був щасливий. Бо це твоє життя. І тільки твоє. Ти сам можеш керувати ним. Головне – твоє життя, твої почуття і глибинне щастя у твоїй душі. Обняла".
- "Буду чекати. Тільки твоя творчість мене рятувала десять років, що була поруч. Щасти тобі, мій ангеле".
- "Будемо поруч завжди – і у світлі софітів, і в цілющій тиші".
- "Головне, щоб тобі було комфортно і ти був щасливий. А ми завжди поруч, навіть у тиші".
- "Поважаю твій вибір, але тебе буде не вистачати. Крім того, у нас ще цілий рік попереду, чи не так?"
Що відомо про кар'єру MELOVIN?
Справжнє ім'я MELOVIN – Костянтин Бочаров. Його музична кар'єра розпочалася у 2015 році, коли хлопець взяв участь у 6 сезоні талант-шоу "X-Фактор".
На кастингу MELOVIN виконав пісню "Без бою" рок-гурту "Океан Ельзи" і пройшов у тренувальний табір. Згодом він дійшов до суперфіналу і став переможцем проєкту.
Костянтин представляв Україну на Євробаченні-2018, яке проходило в Лісабоні. На сцені пісенного конкурсу він виконав пісню Under The Ladder і у фіналі посів 17 місце.
Дебютний альбом співака Face to Face вийшов у 2017 році. Торік MELOVIN відсвяткував 10-річчя кар'єри. Він відправився у тур Україною і зіграв великий концерт у Києві у Stereo Plaza.