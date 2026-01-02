Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку MELOVIN. Він пояснив, чому ухвалив таке рішення.

Я завершую кар'єру у 2027 році. Останнім часом я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування – усе це було і залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не лише час. Змінююсь і я,

– зізнався MELOVIN.

Співак додав, що зараз йому важливо "побути в іншому фокусі", для себе, для батьків, для коханої людини, "без шуму" і "без постійної присутності "онлайн"". MELOVIN наголосив, що хоче бути чесним із собою.

Я зрозумів, що не можна жити в тому ж ритмі, коли внутрішнє відчуття вже інше. І що пауза інколи єдиний спосіб повернути сенс,

– зазначив він.

Проте артист анонсував ще кілька концертів на 2026 рік:

17 лютого – Рівне

18 лютого – Луцьк

19 лютого – Тернопіль

21 лютого – Житомир

22 лютого – Чернігів

28 лютого – Біла Церква

MELOVIN завершує кар'єру наступного року / Скриншот з інстаграму співака

MELOVIN йде зі сцени у 2027 році / Скриншот з інстаграму

Реакція мережі

"Ці слова розбивають серце. Завжди поруч, люблю!"

"Мел, головне, щоб ти був щасливий. Бо це твоє життя. І тільки твоє. Ти сам можеш керувати ним. Головне – твоє життя, твої почуття і глибинне щастя у твоїй душі. Обняла".

"Буду чекати. Тільки твоя творчість мене рятувала десять років, що була поруч. Щасти тобі, мій ангеле".

"Будемо поруч завжди – і у світлі софітів, і в цілющій тиші".

"Головне, щоб тобі було комфортно і ти був щасливий. А ми завжди поруч, навіть у тиші".

"Поважаю твій вибір, але тебе буде не вистачати. Крім того, у нас ще цілий рік попереду, чи не так?"

Реакція мережі на рішення MELOVIN завершити кар'єру / Скриншоти з інстаграму

Що відомо про кар'єру MELOVIN?