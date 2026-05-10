Напередодні свята 24 Канал поспілкувався з українськими зірками, які поділилися особистими історіями про своїх мам – дитячими спогадами, важливими уроками, порадами, які залишилися з ними на все життя, і тим, як із віком змінюється розуміння материнської любові. А ще – показали рідкісні фото зі своїми мамами.

Наталка Карпа

Співачка каже, що вдячна мамі за любов та виховання – і зізнається, що з роками дедалі більше впізнає в собі її риси: відкритість до світу, комунікабельність, уміння знаходити спільну мову з людьми. Тепер вона розуміє, що саме це і сформувало її характер.

У розмові Карпа пригадала, що в дитинстві хотіла покинути музичну школу після переїзду улюбленої викладачки за кордон. Але мама тоді вперше серйозно поговорила з нею про відповідальність і про те, що важливо не кидати справу, яку любиш. Саме після цього Наталка не лише продовжила навчання, а й почала писати власну музику.

А ще фраза, яка сидить у моїй голові з дитинства, яку мама мені добре пояснила: "Розумна людина починає із себе, нікчема – звинувачує всіх довкола",

– додала виконавиця.

Наталка Карпа з мамою та донькою / Фото пресслужби артистки

Про схожість із мамою розповів і співак IVAN LIULENOV. Він каже, що перейняв від неї не лише зовнішність, а й характер: ніжність, емоційність, чуттєвість і вразливість. У дитинстві через це його навіть підколювали в родині, але з віком він почав сприймати ці риси як свою силу.

Моя мама дала мені більше, ніж у неї було. Вона дала життя. А потім дала свободу. Свободу вибору, свободу прийняття рішень. Об'єктивно вона найкраща в цьому світі. Я вдячний мамі за те, що вона не здалася попри всі складнощі життя та підтримувала мене, хоч що б зі мною сталося. За спокій. За те, що десь у селі в Молдові є дещо незмінне і стабільне. Мама, тато та їхня любов,

– наголосив артист.

IVAN LIULENOV з батьками в дитинстві і зараз / Фото пресслужби артиста





Олена Світлицька

Акторка також дуже вдячна мамі за віру в неї та підтримку її мрій – і сьогодні сама прагне бути для своїх дітей такою ж опорою. Від мами вона перейняла щирість, відкритість і вміння бути не лише мамою, а й подругою.

Олена Світлицька з мамою / Фото пресслужби акторки

Водночас у дитинстві Олена не завжди розуміла, чому мама так багато працює й так рідко буває вдома. Але зараз, коли акторка сама виховує двох донечок, вона дивиться на це зовсім інакше.

Я так само багато працюю і не завжди маю час насолодитися безтурботним дитинством разом із ними. Тому що я так само, як і моя мама, хочу класного майбутнього для своїх діток. Тоді я цього не приймала, а зараз повністю розумію свою маму,

– зазначила Світлицька.

Доньки Олени Світлицької / Фото пресслужби акторки

ROXOLANA

Мама для співачки стала прикладом жінки, яка вміє любити життя і не відкладати його "на потім". І з роками ROXOLANA також дедалі частіше помічає в собі риси, які колись бачила в мамі.

Ловлю себе на тих самих фразах, інтонаціях, навіть поглядах і міміці. Особливо впізнаю в собі це внутрішнє бажання бути сильною, самодостатньою та невразливою – це в мене точно від мами. І найцікавіше, що колись я була впевнена: виросту зовсім іншою. А виявляється, багато речей закладені в нас набагато глибше, ніж здається. Зараз я вже сприймаю це без заперечення. Бачу ці риси в собі й думаю: окей, це частина мене,

– зазначила артистка.

ROXOLANA з мамою / Фото пресслужби співачки

Раніше мамині переживання здавалися ROXOLANA надмірними. Постійні "одягнися тепліше" чи "подзвони, як дійдеш" сприймалися як контроль. Але після народження донечки Софійки усе набуло зовсім іншого сенсу. "Зараз я розумію, що це був не контроль, а любов і бажання берегти свою дитину як зіницю ока", – каже співачка.

Вона додала, що з появою власної дитини змінилося і сприйняття мами як такої: "З'явилося більше поваги та розуміння. Ти починаєш відчувати, скільки там було ресурсу, терпіння і любові в дрібницях, які ти раніше навіть не помічала. І найсильніше – це момент, коли ловиш себе на думці: "Боже, вона теж вперше це все проживала". І якось одразу хочеться менше оцінювати і більше просто дякувати".

ROXOLANA з мамою в дитинстві / Фото пресслужби артистки

Марта Адамчук

Співачка зізнається: відчуття краси, любов до творчості – і навіть голос – вона успадкувала саме від мами.

У дитинстві, як і багато підлітків, Марта мріяла швидше подорослішати й поїхати у велике місто. Але з віком вона почала частіше згадувати той час і по-іншому його цінувати.

"Те, що в мене було найкраще дитинство, про яке тільки можна мріяти – цілком заслуга мами. Я навіть хворіла "затишно": мама завжди приносила найчистіші серветочки, таці з їжею, огортала неймовірним доглядом. На останні гроші вона купувала мені костюми для танців та оплачувала вокал у Чернівцях, куди ми їздили за 100 кілометрів щовихідних. Тоді хотілося якнайшвидше "здриснути", а зараз я дуже сумую за тим часом і за тим, як мама вміє любити. З віком я зрозуміла, що хочу приділяти їй більше уваги", – наголосила Марта Адамчук.

Марта Адамчук з татом і мамою / Фото пресслужби співачки

Так само тепло про маму відгукується телеведучий Анатолій Анатоліч. Саме вона навчила його бути душею компанії – об'єднувати людей, створювати настрій і легко комунікувати з іншими. В дитинстві мама Анатолію майже нічого не забороняла і не змушувала до чогось, що допомогло йому вирости гідною людиною.

Мамі я вдячний насамперед за те, що в складний період 90-х вона змогла мене виховати й дала мені можливість відчувати щасливі моменти дитинства, попри складні фінансові обставини. Я ріс без батька, але при цьому ріс у щасливій атмосфері. І за це я їй безмежно вдячний. Вона фантастично сильна жінка,

– розповів шоумен.

Анатолій Анатоліч з мамою / Фото пресслужби телеведучого

MÉLOVIN

Я найбільше вдячний мамі за її вміння любити й підтримувати. За те, що вона навчила мене бути відкритим до людей, створювати тепло навколо себе і не боятися щирості у стосунках,

– каже співак.

Зокрема, він розповів, що лише з віком почав по-справжньому розуміти мамині слова про дружбу. У дитинстві йому здавалося перебільшенням, коли вона говорила, що справжніх друзів не буває багато. Але з часом життя це підтвердило.

"Лише найвідданіші люди залишаються поруч тоді, коли ти падаєш, коли тобі складно і коли ти втрачаєш опору. Саме в такі моменти проявляється справжня дружба. І не менш важливий момент – це успіх. Саме тоді найчіткіше видно, хто поруч із тобою щиро, а хто ні. Бо витримати твій підйом іноді складніше, ніж підтримати в падінні: з'являються заздрість, конкуренція, внутрішні бар'єри. І, як виявилося, мама це завжди дуже точно розуміла", – зазначив Костянтин Бочаров.

Сьогодні співак помічає в собі мамину гостинність і вміння створювати теплу атмосферу для близьких. Він каже, що вдома завжди любить приймати друзів і створювати для них комфорт. До того ж саме від мами MÉLOVIN перейняв любов до готування і здатність тонко відчувати людей – те, що сам називає "внутрішнім сенсором", який допомагає краще розуміти інших і себе.

MÉLOVIN з мамою / Фото пресслужби артиста

Водночас українська артистка та ведуча TANYA LI розповіла, що її стосунки з мамою не завжди були простими. Вона не завжди розуміла батьківські переживання, але з часом прийшла до прийняття й вдячності.

Батьки люблять нас якими б ми не були, знають всі погані сторони й все одно продовжують любити. І бувши вже дорослою людиною, вважаю своїм обов'язком цінувати кожну мить поруч із ними, і віддавати їм усе те тепло і турботу, що вони колись вклали у мене,

– наголосила Тетяна.

TANYA LI з мамою / Фото пресслужби артистки

Анастасія Половинкіна

Фіналістка "Холостяка-14" також зізналася, що її стосунки з мамою змінювалися з віком. З роками вони стали спокійнішими й ближчими.

У дитинстві надмірна турбота часто сприймалася Настею як контроль, а будь-які запитання про особисте життя – як порушення кордонів. Згодом дівчина чесно проговорила з мамою про те, що для неї важливий особистий простір, і вони поступово знайшли комфортний формат спілкування.

Раніше мені було складно ділитися переживаннями. Я боялася бути щирою, щоб не засмучувати її або щоб вона не "поїхала з глузду" від моїх вічних ідей. Тому зазвичай просто ставила перед фактом, коли вже все вирішила. У 24 я чесно сказала, що мені некомфортний надмірний контроль. Ми знайшли свій формат: у нас є сімейний чат, де я просто кидаю стікер "все добре", а телефонуємо вже тоді, коли справді хочеться поговорити. Мама дуже поважає мої "тихі дні", коли я не в ресурсі й за це я їй особливо вдячна,

– зазначила блогерка.

Сьогодні між ними майже немає закритих тем, тож Анастасія може відкрито говорити про стосунки, почуття чи плани. "Я не живу з батьками вже 10 років, тому зараз особливо гостро відчуваю цінність часу разом. Хочеться бути поруч не лише в телефоні, бо ці моменти – найцінніші", – додала Анастасія Половинкіна.

Анастасія Половинкіна з мамою / Фото пресслужби блогерки

У кожної з цих історій – свій досвід, але всі вони сходяться в одному – маму по-справжньому починаєш розуміти лише тоді, коли сам дорослішаєш. Про це говорить і акторка Олена Лавренюк. У дитинстві її мама здавалася вимогливою – але саме ця вимогливість загартувала її характер і виховала силу духу.

Мама завжди підтримувала мої мрії, навіть коли вони здавалися складними чи ризикованими. Вона навчила мене залишатися людиною за будь-яких обставин, цінувати сім'ю, поважати інших і не втрачати внутрішнього світла. Це речі, які залишаються з тобою на все життя,

– поділилась акторка.

Олена Лавренюк з мамою / Фото пресслужби акторки

З народженням власних дітей Олена зізнається, що почала дивитися на багато речей інакше. Прийшло ще більше вдячності – і розуміння того, скільки любові, терпіння та самопожертви криється в материнстві. "Я почала ще більше цінувати маму, її підтримку, її переживання за мене. Тепер я набагато глибше розумію її серце", – підсумувала вона.

Олена Лавренюк з мамою і доньками / Фото пресслужби акторки

Так, слова Олени Лавренюк та інших зірок вкотре доводять: ми виростаємо, змінюємося, починаємо жити власним життям – але зв'язок із мамою нікуди не зникає. Він просто стає іншим: тихішим, усвідомленішим і глибшим. І з часом ми все частіше ловимо себе на простій думці – мама це не лише про минуле, а й про нас сьогодні, коли ми впізнаємо її риси в собі.