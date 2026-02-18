MELOVIN вышел на связь в своем телеграм-канале. Он отметил, что подобная ситуация происходит уже не впервые.

MELOVIN рассказал, что во время предыдущих концертов под залами стояли несколько десятков ультраправой молодежи в масках и с плакатами. По словам певца, их заказали и привезли на маршрутках.

С сомнительными скрепами и нарративами, что абсолютно перечеркивают войну за свободу и целостность народа. Это не впервые. Вероятно, и не в последний раз. Я – главное зло для невежд,

– добавил он.

MELOVIN признался, ему с командой было обидно уезжать из Ровно, так и не сыграв концерт. Артист считает недопустимыми угрозы зрителям, поэтому решение отменить выступление было вынужденным.

Позор государству и, в частности, полиции, которая до сих пор не может урегулировать вопрос дискриминации и поставить точку в преследовании целого слоя людей, имеющих другую ориентацию, что так же находятся на фронте – не в балаклавах под концертным залом,

– подчеркнул MELOVIN.

Певец также утверждает, что видео, как сорвали его концерт, показывали на Первом канале в России.

MELOVIN прокомментировал сорванный концерт в Ровно / Скриншот с телеграм-канала певца

Что известно об инциденте?