В интервью для проекта "Тур звездами" на ютуб-канале "Радио Люкс" он поделился, что сейчас происходит в его отношениях.

Певец рассказал, что открыт к симпатиям к разным людям и разному опыту в целом. Также он вспомнил о приятном свидании, которое произошло недавно, но в детали не вдавался.

Весеннее обострение. Мне нравится сейчас быть в очках, например, потому что таким образом я могу заглядываться на парней и на девушек и просто себе наслаждаться этим. У меня было очень-очень вдохновляющее свидание. Желаю вам также иметь их. И если вы хотите быть счастливым человеком, не ограничивайте себя в прекрасном с*ксе, самое главное – защищенном,

– подчеркнул артист.

Что известно о личной жизни MELOVIN?

Ранее певец состоял в отношениях с парамедиком ВСУ Петром Злотей. Об их романе стало известно в конце ноября 2025 года, когда артист сообщил о помолвке. Петр сделал Константину предложение прямо в центре Киева.

Впрочем, уже через несколько месяцев пара разошлась. Певец в проекте "Ближе к звездам" от телеканала ТЕТ говорил, что причиной разрыва не были измены – по его словам, в отношениях все было хорошо и он невероятно благодарен Петру. MELOVIN признавался, что эмоционально переживал разрыв.