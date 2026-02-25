Теперь он впервые дал развернутый комментарий о завершении этих отношений. Об этом артист написал на своей странице в инстаграме.

MELOVIN подтвердил разрыв с партнером и признался, что ему до сих пор от этого больно.

Любовь не всегда идет тихо. Иногда она обрывается как нота, зависшая в воздухе, оставляет след, который еще долго эхом отзывается внутри. Мне как и больно, так и одновременно я благодарен за все, что было настоящим. Мне нужно время, чтобы отпустить боль и сохранить свет,

– написал артист.

MELOVIN прокомментировал разрыв с женихом / Фото из инстаграма певца

Что известно об отношениях MELOVIN и Петра Злоти?