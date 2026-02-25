Теперь он впервые дал развернутый комментарий о завершении этих отношений. Об этом артист написал на своей странице в инстаграме.
Вас также может заинтересовать Дно я пережил, – Харчишин впервые рассказал о новых отношениях после разрыва с Яниной Соколовой
MELOVIN подтвердил разрыв с партнером и признался, что ему до сих пор от этого больно.
Любовь не всегда идет тихо. Иногда она обрывается как нота, зависшая в воздухе, оставляет след, который еще долго эхом отзывается внутри. Мне как и больно, так и одновременно я благодарен за все, что было настоящим. Мне нужно время, чтобы отпустить боль и сохранить свет,
– написал артист.
MELOVIN прокомментировал разрыв с женихом / Фото из инстаграма певца
MELOVIN прокомментировал расставание с женихом / Фото из инстаграма певца
Что известно об отношениях MELOVIN и Петра Злоти?
- Впервые о романе Константина (настоящее имя певца) и Петра стало известно в конце ноября 2025 года. Тогда MELOVIN объявил о помолвке. Петр Злотя сделал артисту предложение прямо в центре Киева, подарив золотое кольцо итальянского бренда DOMIANI, украшенное 10 бриллиантами, и 501 красную розу.
- Как известно, Петр – парамедик Вооруженных сил Украины с позывным "Матадор". В начале повномасштбаного втьоргнення России он добровольно стал на защиту Украины. Злотя вывозил и спасал военных, гражданских, а также домашних животных из горячих точек: Часов Яр, Бахмут, из Запорожского направления. Об этом MELOVIN рассказывал в своем телеграмм-канале.
- Тогда же певец написал, что влюбился в Петра с первого взгляда.
- Однако через несколько месяцев после помолвки MELOVIN с партнером поставили точку в своих отношениях.
- После расставания Злотя призвал людей не жертвовать собой ради любви, а уже потом заявил, что получает угрозы от поклонников MELOVIN.