Тепер він уперше дав розгорнутий коментар про завершення цих стосунків. Про це артист написав на своїй сторінці в інстаграмі.
MELOVIN підтвердив розрив з партнером і зізнався, що йому досі від цього боляче.
Кохання не завжди йде тихо. Інколи воно обривається як нота, що зависла в повітрі, залишає слід, який ще довго відлунює всередині. Мені як і боляче, так і водночас я вдячний за все, що було справжнім. Мені потрібен час, щоб відпустити біль і зберегти світло,
– написав артист.
MELOVIN прокоментував розрив з нареченим / Фото з інстаграму співака
Що відомо про стосунки MELOVIN та Петра Злоті?
- Уперше про роман Костянтина (справжнє ім'я співака) та Петра стало відомо наприкінці листопада 2025 року. Тоді MELOVIN оголосив про заручини. Петро Злотя освідчився артисту просто у центрі Києва, подарувавши золоту каблучку італійського бренду DOMIANI, оздоблену 10 діамантами, та 501 червону троянду.
- Як відомо, Петро – парамедик Збройних сил України з позивним "Матадор". На початку повномасштбаного втьоргнення Росії він добровільно став на захист України. Злотя вивозив і рятував військових, цивільних, а також домашніх тварин із гарячих точок: Часів Яр, Бахмут, із Запорізького напрямку. Про це MELOVIN розповідав у своєму телеграм-каналі.
- Тоді ж співак написав, що закохався у Петра з першого погляду.
- Однак через декілька місяців після заручин MELOVIN з партнером поставили крапку у своїх стосунках.
- Після розставання Злотя закликав людей не жертвувати собою заради кохання, а вже згодом заявив, що отримує погрози від шанувальників MELOVIN.