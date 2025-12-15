В толпе люди падали, топтали друг друга, теряли вещи и теряли сознание. Пишет 24 Канал со ссылкой на тик-ток аккаунт Vova Holub, который был на этом концерте.

На концерте был аншлаг – более 4 500 человек собрались на выступление популярного певца. Зрители были в восторге от самого выступления: NIKOW и его команда отработали безупречно. Однако проблемы начались после завершения концерта, когда тысячи людей пошли забирать верхнюю одежду из гардероба.

Из-за тесного помещения, отсутствия организации и толпы люди начали толкаться, падать и драться. Присутствующие теряли сознание от жары и давки.

Я лично своими руками держал трех человек, которые потеряли сознание. Одну девушку я вытаскивал за перила, просто чтобы ее отнесли хоть куда-то,

В комментариях под видео появились десятки сообщений от людей, которые также остались недовольны.

"Была на этом концерте, полтора часа пыталась забрать куртку. Это был ад. NIKOW невероятный, как и сам концерт, а вот момент с гардеробной едва не довел до паники".

"Это было ужасно. Перед нами женщина потеряла сознание. Мы ее долго приводили в чувство. Выйти из раздевалки нереально было. Просили вызвать скорую у охраны – игнор или агрессия".

"На моих глазах вынесли на руках около 15 человек. Это были как парни, так и девушки. Я чувствовала тоже бешеную панику от этого действа... В конце все просто начали перелазить ограждение и забирать одежду... Многим одежду просто не вернули и сказали "приходите завтра"".

"Очень много неадекватных людей было. Меня и еще нескольких девушек пытались за волосы оттащить назад. Снесли стойки, где проверяли билеты. Девушек, которые падали, просто топтали. Мы просили, чтобы люди немного разошлись, чтобы им дать пространство, чтобы их вывести, а люди наоборот лезли. Многие ушли с первых линии, потому что их просто давили или оттягивали".

Комментарии под видео Vova Holub о концерте NIKOW / Скриншоты с тик-тока



На инстаграм-странице NIKOW, на момент написания материала, среди публикаций пока никаких комментариев относительно инцидента нет. В инстаграме STEREO PLAZA написали, что надо обращаться к Дмитрию Сидоренко, который якобы является организатором и готов все компенсировать.

STEREO PLAZA прокомментировала неприятный инцидент на концерте NIKOW / Скриншот из инстаграма

Что известно о NIKOW?

24-летний украинский певец.

Настоящее имя артиста – Дмитрий Александрович Ников.