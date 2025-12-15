Возмущение по поводу концерта Jerry Heil, в частности, выразила Екатерина Нестеренко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads девушки.

Екатерина Нестеренко рассказала, что вместе с подругами и детьми решила пойти на концерт Jerry Heil, который состоялся 13 декабря в Opera Concert Hall в Днепре. Они распланировали свои дела, чтобы все успеть.

Открытие дверей было в 17:00, а сам концерт должен был начаться через час.

В 20:25 концерт еще не начался, нас в холодном помещении мариновали 2,5 часа, потом сообщили, что началась тревога и нужно еще подождать. Извините меня, это просто трэш, мы ушли разъяренные, так и не дождавшись концерта. Я все понимаю – разогрев перед концертом, но 2,5 часа – это просто перебор уже,

– рассказала Екатерина.

Jerry Heil ответила на комментарий и призналась, что не знала о ситуации, которая сложилась. Певица объяснила, что это был не ее сольный концерт, поэтому команда не была его соорганизатором.

По словам Jerry Heil, с организаторами была договоренность, что она выходит на сцену в 20:30. Согласно программе, перед артисткой должен был выступать диджей.

Однако на афише концерта изображена только Jerry Heil. Более того, в описании отмечается, что это ее большой сольный концерт. В то же время организаторы заверили певицу, что на сайте по продаже билетов было указано, в какое время начнется ее выступление.

