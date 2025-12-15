Возмущение по поводу концерта Jerry Heil, в частности, выразила Екатерина Нестеренко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads девушки.
Тоже интересно Я хочу победы, – Jerry Heil сделала громкое заявление о своем возвращении на Нацотбор
Екатерина Нестеренко рассказала, что вместе с подругами и детьми решила пойти на концерт Jerry Heil, который состоялся 13 декабря в Opera Concert Hall в Днепре. Они распланировали свои дела, чтобы все успеть.
Открытие дверей было в 17:00, а сам концерт должен был начаться через час.
В 20:25 концерт еще не начался, нас в холодном помещении мариновали 2,5 часа, потом сообщили, что началась тревога и нужно еще подождать. Извините меня, это просто трэш, мы ушли разъяренные, так и не дождавшись концерта. Я все понимаю – разогрев перед концертом, но 2,5 часа – это просто перебор уже,
– рассказала Екатерина.
Jerry Heil ответила на комментарий и призналась, что не знала о ситуации, которая сложилась. Певица объяснила, что это был не ее сольный концерт, поэтому команда не была его соорганизатором.
По словам Jerry Heil, с организаторами была договоренность, что она выходит на сцену в 20:30. Согласно программе, перед артисткой должен был выступать диджей.
Скандал с концертом Jerry Heil / Скриншот с Threads
Однако на афише концерта изображена только Jerry Heil. Более того, в описании отмечается, что это ее большой сольный концерт. В то же время организаторы заверили певицу, что на сайте по продаже билетов было указано, в какое время начнется ее выступление.
Описание концерта Jerry Heil / Скриншот с сайта по продаже билетов
Люди недовольны организацией концерта Jerry Heil в Днепре / Скриншот с Threads
Jerry Heil ответила на критику по организации концерта / Скриншот с Threads
Где вскоре выступит Jerry Heil?
20 декабря в киевском Дворце спорта состоится новогодний концерт "Самая музыкальная елка страны с alyona alyona", где выступит немало артистов, в частности Jerry Heil.
А уже 4 апреля 2026 года Jerry Heil даст свой первый сольный концерт во Дворце спорта. Певица представляет масштабную шоу программу "Джерело", которую создала вместе с лучшими режиссерами Украины.
Креативным директором ее большого концерта стал Алан Бадоев.