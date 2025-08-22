Jerry Heil выступит во Дворце спорта 4 апреля 2026 года. Пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
Jerry Heil представит новую грандиозную шоупрограмму "ДЖЕРЕЛО" в киевском Дворце спорта, которую создала вместе с лучшими украинскими режиссерами, однако их имена певица пока не раскрывает.
04.04.2026 – важная дата для меня, и вы впоследствии поймете, почему именно этот день мы выбрали для Дворца спорта. Пока что это маленькая тайна. Я всегда мечтала создавать музыку к кинофильмам, поэтому вы станете героями фильма наяву. Над событием работают лучшие режиссеры – их имена вы узнаете совсем скоро,
– поделилась Jerry Heil.
Зрители увидят неожиданных звездных гостей, потрясающие постановки и новые сценические образы. Артистка споет свои самые популярные треки: "Teresa & Maria", "С какого ты этажа неба?", "#ПОЧТА", "ТУК ТУК ТУК" и другие. Кроме того, ждут премьеры и сюрпризы, благодаря которым вечер музыки станет неповторимым.
Важно! Билеты на концерт Jerry Heil во Дворце спорта можно приобрести по ссылке.
Jerry Heil анонсировала концерт во Дворце спорта / Фото из инстаграма певицы
Реакция сети
- "Как же круто! Поздравляю тебя!"
- "Очень рада за вас. Буду обязательно".
- "Давай, малая, палай".
- "Ура, мы дождались. Поздравляю тебя, мы тобой гордимся!"
- "Уже с нетерпением жду это невероятное шоу".
- "Поздравляю тебя! Это отличная новость. Ждем с нетерпением".
