Jerry Heil выступит во Дворце спорта 4 апреля 2026 года. Пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Jerry Heil представит новую грандиозную шоупрограмму "ДЖЕРЕЛО" в киевском Дворце спорта, которую создала вместе с лучшими украинскими режиссерами, однако их имена певица пока не раскрывает.

04.04.2026 – важная дата для меня, и вы впоследствии поймете, почему именно этот день мы выбрали для Дворца спорта. Пока что это маленькая тайна. Я всегда мечтала создавать музыку к кинофильмам, поэтому вы станете героями фильма наяву. Над событием работают лучшие режиссеры – их имена вы узнаете совсем скоро,
– поделилась Jerry Heil.

Зрители увидят неожиданных звездных гостей, потрясающие постановки и новые сценические образы. Артистка споет свои самые популярные треки: "Teresa & Maria", "С какого ты этажа неба?", "#ПОЧТА", "ТУК ТУК ТУК" и другие. Кроме того, ждут премьеры и сюрпризы, благодаря которым вечер музыки станет неповторимым.

Важно! Билеты на концерт Jerry Heil во Дворце спорта можно приобрести по ссылке.

Концерт Jerry Heil во Дворце спортаJerry Heil анонсировала концерт во Дворце спорта / Фото из инстаграма певицы

Реакция сети

  • "Как же круто! Поздравляю тебя!"
  • "Очень рада за вас. Буду обязательно".
  • "Давай, малая, палай".
  • "Ура, мы дождались. Поздравляю тебя, мы тобой гордимся!"
  • "Уже с нетерпением жду это невероятное шоу".
  • "Поздравляю тебя! Это отличная новость. Ждем с нетерпением".

