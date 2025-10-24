Трек называется Earth (Dradada) и привлекает внимание к важности гуманитарного разминирования Украины, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Jerry Heil.

Композиция написана на двух языках – на английском и украинском. Яна создала песню в сотрудничестве с известным австрийским саунд-продюсером filous.

Этому треку было дано несколько жизней. Он запечатлел мое состояние в начале полномасштабного вторжения и то, в котором я сейчас, уже с опытом жизни в Украине во время войны. Мы писали демку этой песни (с filous – 24 Канал) в полной синергии, и тогда я снова почувствовала, как музыка может объединять людей, даже если они живут в разных городах, странах и мирах,

– поделилась певица

Добавим, что премьера композиции совпала с днем массированного обстрела россиянами Украины, 22 октября. В то же время команда решила не менять дату выхода этого видео, потому что надеется "в очередной раз подчеркнуть цену нашей свободы". Об этом Яна отметила на своей инстаграм-странице.

Заметим, что это уже не первая социальная работа Jerry Heil. Перед этим она вместе с alyona alyona выпустила клип на песню Teresa & Maria, с которой выступали на Евровидении-2024. Это социальное видео было создано в поддержку женщин.

