А первые лучи успеха начали приходить с помощью каверов, которые Олег публиковал в инстаграме. В своем творчестве ему удалось синтезировать клубную культуру и эмоциональную музыку, поэтому под его треки люди хотят постоянно танцевать и подпевать, передает 24 Канал.

Чем Олег Шугар отличается от других артистов?

Исполнитель умеет "играть" с жанрами. Его музыка имеет клубную энергию и одновременно особую атмосферу, что делает продукт уникальным. К примеру, треки "Дым", "Духи", "Лаванда" – именно в них чувствуется баланс между ритмом и мелодией

Шугар – "Лаванда": смотрите видео онлайн

Олег принадлежит к той категории артистов, кто создает песни на украинском языке. Этот подход также помогает расширять круг поклонников. Кроме того, певец создает несколько забавные, а кто-то бы и назвал это абсурдными треками, однако именно они принесли ему наибольшую популярность и узнаваемость. Можно вспомнить "Олег" или "Тетя", которую каждый хотя бы один раз слышал.

Шугар – "Тетя": смотрите видео онлайн

Стоит согласиться, что кроме песен, у исполнителя должен быть талант во взаимодействии с аудиторией и способностью ее "раскачать" на своих выступлениях. Те, кто был на выступлениях Шугара, точно скажут, что у певца точно есть такая особенность.

Что имеет влияние на людей?

Его музыка "прокачивает" тело. Те, кто когда-то были в клубах, знают, что это не просто звук. Мелодия, запоминающаяся. Даже после обычного прослушивания вспоминается не только ритм, но и слова и мелодия, что делает трек особенным.

Даже после обычного прослушивания вспоминается не только ритм, но и слова и мелодия, что делает трек особенным. Эмоциональный подтекст. Кроме того, что Олег Шугар исполняет песни, которые можно назвать забавными, в его репертуаре есть треки, которые имеют глубокий смысл.

19 октября состоялся первый большой концерт артиста. Со сцены мужчина рассказал, что год назад сыграл свой первый сольный концерт во Львове, который посетили 275 человек. Прошел год и сейчас он выступает во Дворце спорта перед тысячами поклонников.

Олег Шугар о первом сольном концерте: смотрите видео онлайн

Феномен Олега Шугара – это не просто успех в музыке, а история, как обычный парень достиг довольно быстрого и большого признания. Несмотря на то, что кому-то может не нравиться такое измерение творчества, однако факт остается таким, что исполнитель – точно не последний человек в шоу-бизнесе. Его слушают тысячи, если не миллионы, а песни открывают многогранность артиста.

