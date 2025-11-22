О лучших премьерах этой недели читайте в материале 24 Канала. Добавляйте в свой плейлист песни, которые понравились больше всего.
Тарас Курчик
Тарас Курчик презентовал обновленную версию своей песни "Скажи, гитара". Клип снимали во Львове – этот город является важной частью творчества певца. Режиссером видеоработы стал Игорь Пилипчак.
Эта песня была и остается значимой для меня. Хотел вернуть ее слушателям в новом свете – искренней, более глубокой, актуальной. Видео стало важной частью этой новой музыкальной истории,
– сказал Курчик.
Тарас Курчик – "Скажи, гитара": смотрите видео онлайн
"Крихітка" и Роман Набожняк
Группа "Крихітка" и военный и участник проекта "Голос страны" Роман Набожняк представили совместный трек "Вишлист". "Мой рождественский вишлист состоит из названий украинских городов" – это слова, которые фронтвумен коллектива Александра Кольцова написала в твиттере, а впоследствии они превратились в песню.
Мы хотели создать песню, что выразит чувства людей, соскучившихся по своим домам и родными, которые ждут, любят и верят. И эта вера больше в силу и любовь друг к другу, чем в чудо. Да, это песня о любви, но также о вере в украинское общество,
– отметила Кольцова.
"Крихітка" и Роман Набожняк – "Вішліст": смотрите видео онлайн
Jerry Heil и Ирина Раймс
Jerry Heil и румынская певица Ирина Раймс выпустили танцевальный трек HORA, в котором сочетаются украинские и румынские этнические мотивы. Это обновленная версия хита Hora fetelor, который вышел в июне 2025 года.
Я фанатка Jerry Heil еще с Евровидения и всегда восхищалась ее артистизмом. Когда я выпустила Hora fetelor, то сразу поняла, что хочу создать еще одну версию вместе с ней. Сотрудничество получилось очень естественным и быстрым, а сочетание наших культурных идентичностей придало треку особую, мощную энергию,
– рассказала Ирина Раймс.
Jerry Heil и Ирина Раймс – HORA: смотрите видео онлайн
Макс Барских
Макс Барских порадовал поклонников новым синглом "Бывший". 13 декабря в киевском Дворце спорта состоится концерт артиста, где можно будет услышать трек вживую.
Макс Барских – "Бывший": смотрите видео онлайн
BAH.ROMA
BAH.ROMA презентовал песню "Божеволію", которая вошла в альбом, что выйдет 5 декабря.
"Божеволію" – песня, которую я написал за одну ночь. Пока писал, все время плакал. Она честная, искренняя, от сердца. Там нет ни одного лишнего слова – все на своем месте,
– поделился певец.
BAH.ROMA – "Божеволію": смотрите видео онлайн
Злата Огневич
У Златы Огневич вышел новый альбом "Здесь и сейчас", который состоит из 8 песен: "Клянусь", "Не цепляй", "Обними-обними", "Именно тот", "На нашем этаже", "Отпусти его", "Свободная" и "Мам".
Этот альбом – о моменте, который мы часто забываем проживать. О "здесь и сейчас", где есть самое важное. "На нашем этаже" – одна из тех историй, которые я долго носила в себе и наконец смогла рассказать через музыку,
– призналась артистка.
Злата Огневич – "Клянусь": смотрите видео онлайн
Джамала
Джамала презентовала трек "Мы прячемся" из будущего альбома "Рух мой". Песня была написана еще в 2019 году. Также вышел клип, созданный командой режиссера Руслана Махова и хореографа Насти Харченко.
"Мы прячемся" – это о свободе быть собой. Электронный бит, настроение постпанк. Для меня эта песня – своеобразный гимн самовыражения. В ней – мысль о том, что мы живем вне ярлыков, вне рамок, вне возраста и имен. Потому что социум привык всегда все упорядочивать: ты – номер один, ты – номер два и так далее. На нас нет цифр, имен нет, потому что мы не прячемся,
– говорит Джамала.
Джамала – "Мы прячемся": смотрите видео онлайн
TAYNA
TAYNA представила композицию "Верить.любить". Певица уже давно исполняла ее на своих концертах, но чувствовала, что звучание пока не то. Девушка стремилась найти звук, в котором соединятся спокойствие и сила.
Также TAYNA выпустила mood video, которое снимали в Карпатах. В видео певица появляется за рулем спортивного автомобиля, который едет по горным склонам.
TAYNA – "верить. любить": смотрите видео онлайн