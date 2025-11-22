О лучших премьерах этой недели читайте в материале 24 Канала. Добавляйте в свой плейлист песни, которые понравились больше всего.

Тарас Курчик

Тарас Курчик презентовал обновленную версию своей песни "Скажи, гитара". Клип снимали во Львове – этот город является важной частью творчества певца. Режиссером видеоработы стал Игорь Пилипчак.

Эта песня была и остается значимой для меня. Хотел вернуть ее слушателям в новом свете – искренней, более глубокой, актуальной. Видео стало важной частью этой новой музыкальной истории,

– сказал Курчик.

Тарас Курчик – "Скажи, гитара": смотрите видео онлайн

"Крихітка" и Роман Набожняк

Группа "Крихітка" и военный и участник проекта "Голос страны" Роман Набожняк представили совместный трек "Вишлист". "Мой рождественский вишлист состоит из названий украинских городов" – это слова, которые фронтвумен коллектива Александра Кольцова написала в твиттере, а впоследствии они превратились в песню.

Мы хотели создать песню, что выразит чувства людей, соскучившихся по своим домам и родными, которые ждут, любят и верят. И эта вера больше в силу и любовь друг к другу, чем в чудо. Да, это песня о любви, но также о вере в украинское общество,

– отметила Кольцова.

"Крихітка" и Роман Набожняк – "Вішліст": смотрите видео онлайн

Jerry Heil и Ирина Раймс

Jerry Heil и румынская певица Ирина Раймс выпустили танцевальный трек HORA, в котором сочетаются украинские и румынские этнические мотивы. Это обновленная версия хита Hora fetelor, который вышел в июне 2025 года.

Я фанатка Jerry Heil еще с Евровидения и всегда восхищалась ее артистизмом. Когда я выпустила Hora fetelor, то сразу поняла, что хочу создать еще одну версию вместе с ней. Сотрудничество получилось очень естественным и быстрым, а сочетание наших культурных идентичностей придало треку особую, мощную энергию,

– рассказала Ирина Раймс.

Jerry Heil и Ирина Раймс – HORA: смотрите видео онлайн

Макс Барских

Макс Барских порадовал поклонников новым синглом "Бывший". 13 декабря в киевском Дворце спорта состоится концерт артиста, где можно будет услышать трек вживую.

Макс Барских – "Бывший": смотрите видео онлайн

BAH.ROMA

BAH.ROMA презентовал песню "Божеволію", которая вошла в альбом, что выйдет 5 декабря.

"Божеволію" – песня, которую я написал за одну ночь. Пока писал, все время плакал. Она честная, искренняя, от сердца. Там нет ни одного лишнего слова – все на своем месте,

– поделился певец.

BAH.ROMA – "Божеволію": смотрите видео онлайн

Злата Огневич

У Златы Огневич вышел новый альбом "Здесь и сейчас", который состоит из 8 песен: "Клянусь", "Не цепляй", "Обними-обними", "Именно тот", "На нашем этаже", "Отпусти его", "Свободная" и "Мам".

Этот альбом – о моменте, который мы часто забываем проживать. О "здесь и сейчас", где есть самое важное. "На нашем этаже" – одна из тех историй, которые я долго носила в себе и наконец смогла рассказать через музыку,

– призналась артистка.

Злата Огневич – "Клянусь": смотрите видео онлайн

Джамала

Джамала презентовала трек "Мы прячемся" из будущего альбома "Рух мой". Песня была написана еще в 2019 году. Также вышел клип, созданный командой режиссера Руслана Махова и хореографа Насти Харченко.

"Мы прячемся" – это о свободе быть собой. Электронный бит, настроение постпанк. Для меня эта песня – своеобразный гимн самовыражения. В ней – мысль о том, что мы живем вне ярлыков, вне рамок, вне возраста и имен. Потому что социум привык всегда все упорядочивать: ты – номер один, ты – номер два и так далее. На нас нет цифр, имен нет, потому что мы не прячемся,

– говорит Джамала.

Джамала – "Мы прячемся": смотрите видео онлайн

TAYNA

TAYNA представила композицию "Верить.любить". Певица уже давно исполняла ее на своих концертах, но чувствовала, что звучание пока не то. Девушка стремилась найти звук, в котором соединятся спокойствие и сила.

Также TAYNA выпустила mood video, которое снимали в Карпатах. В видео певица появляется за рулем спортивного автомобиля, который едет по горным склонам.

TAYNA – "верить. любить": смотрите видео онлайн