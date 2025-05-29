Валерий Харчишин рассекретил, когда, где состоится этот концерт и чего ждать поклонникам, пишет Show 24.

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Так, выяснилось, что большой сольный концерт "Второй Реки" состоится 8 марта 2026 года в киевском "Дворце Спорта".

Мы сыграем 30 лучших песен и новый альбом там будет тоже,

– рассказал фронтмен группы Валерий Харчишин.

Валерий Харчишин анонсировал сольный концерт "Другої Ріки" в Киеве: смотрите видео онлайн

Анонс масштабного концерта состоялся во время душевных выступлений "Другої Ріки" под открытым небом в "Курене Концертные", посвященных 20-летию альбома "Рекорды". 24 и 25 мая на сцене звучали знаковые хиты бэнда – "Так мало здесь тебя", "Открывай", "Пью из твоих ладоней" и другие песни из разных периодов творчества коллектива.

Как и большинство выступлений "Другої Ріки" за последние годы, эти концерты имели благотворительную цель. За два вечера удалось собрать почти 280 тысяч гривен. Часть средств направят на помощь военным и инициативе АЗОВ.ONE, другая часть поддержит благотворительный фонд "Юлины бабушки", что заботится о более 1100 одиноких пожилых людей в девяти пансионатах по всей Украине.

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