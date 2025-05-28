Теперь российское пропагандистское издание Super получило справку с якобы точным диагнозом певца. А представитель Киркорова уже прокомментировала информацию, которая распространяется в СМИ, пишет Show 24.

Смотрите также В Грузии певец сымитировал мочеиспускание на российский флаг: видео момента

Согласно документу, Филипп Киркоров якобы получил ожоги второй степени, осложненный бурситом (воспаление слизистых сумок вокруг суставов), частичным неврозом кожи, рожистым воспалением, лимфаденопатией (увеличение лимфатических узлов), слева.

Путинисту рекомендовали наблюдение у хирурга, ежедневные перевязки, антибактериальную терапию и строгое ограничение физической нагрузки. Отмечается, что при ухудшении состояния пациента необходимо госпитализировать в специальное стационарное отделение, что и произошло несколько дней назад.

Впоследствии представитель Филиппа Киркорова вышла на связь и прокомментировала информацию о его диагнозе.

Хотелось бы попросить журналистов не ставить Филиппу медицинских диагнозов и не опираться на слухи. Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления нужно будет больше, чем предполагалось,

– сказала она.

Что известно об инциденте на концерте