Перформанс состоялся на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на "Эхо Кавказа".

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На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, как Эрекле Гецадзе бросает на пол сцены флаг России. Затем певец поднимает его, заталкивает в пакет и имитирует мочеиспускание на российский триколор.

Заметим! Ранее мы сообщали, что украинцы в Варшаве вышли на митинг против концерта Моргенштерна.

Как отреагировали в России

Представительница МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграмм-канале, что "флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним не вытворял" и добавила, что правоохранительные органы России "дадут этому безобразному акту соответствующую оценку". Она возмутилась поступком грузинского певца.

Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку,

– написала Захарова.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил "расследовать факт надругательства над государственным флагом РФ" и возбудить уголовное дело, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Как отмечает издание, в этом году фестиваль Tbilisi Open Air проходит в ограниченном формате и без участия иностранных исполнителей. Организаторы приняли такое решение из-за политической ситуации в стране. Фестиваль посвящен Дню независимости Грузии.