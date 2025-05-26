Перформанс відбувся на музичному фестивалі Tbilisi Open Air. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на "Эхо Кавказа".

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На відео, яке шириться у соціальних мережах, видно, як Ерекле Гецадзе кидає на підлогу сцени прапор Росії. Потім співак підіймає його, заштовхує у пакет та імітує сечовипускання на російський триколор.

Зауважимо! Раніше ми повідомляли, що українці у Варшаві вийшли на мітинг проти концерту Моргенштерна.

Як відреагували у Росії

Представниця МЗС РФ Марія Захарова написала у своєму телеграм-каналі, що "прапор залишиться прапором, який би псих хоч би що з ним не витворяв" та додала, що правоохоронні органи Росії "дадуть цьому потворному акту відповідну оцінку". Вона обурилася вчинком грузинського співака.

Коли Бог не дав чоловікові мозку, працювати доводиться іншими органами – у цьому випадку тим самим, який, зважаючи на все, найчастіше трапляється під руку,

– написала Захарова.

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив "розслідувати факт наруги над державним прапором РФ" та порушити кримінальну справу, щоб притягнути винних до відповідальності.

Як зазначає видання, цьогоріч фестиваль Tbilisi Open Air проходить в обмеженому форматі та без участі іноземних виконавців. Організатори ухвалили таке рішення через політичну ситуацію в країні. Фестиваль присвячений Дню незалежності Грузії.