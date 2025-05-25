Українські активісти бойкотували концерт Моргенштерна у столиці Польщі. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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У Варшаві небайдужі українці вийшли на мітинг з плакатами та прапорами. Так вони зустрічали прихильників російського репера Моргенштерна, які йшли на концерт.

Треба показувати, нагадувати людям, що спонсорувати взагалі все російське – це не є нормою, і взагалі все російське вбиває – чи то культура, чи то мова, чи то люди,

– наголосила одна з учасниць акції Анна.

Організатори мітингу зазначили, що Моргенштерн – не просто артист, а публічна людина, яка мовчить про війну в Україні та повторює наративи російської пропаганди.

Його концерт у Варшаві – це удар по нашій гідності. Це нормалізація того, що вбиває українців зараз, а інших – вже завтра. Культура має значення, культура є політичною та має силу,

– кажуть організатори протесту Всеукраїнської громадської організації "Територія жінок".

Українці вийшли на мітинг проти концерту Моргенштерна / Фото 24 Каналу

Українці бойкотували концерт Моргенштерна / Відео 24 Каналу

Зауважимо, що концерт Моргенштерна у Варшаві таки відбувся, що можна побачити в його інстаграмі, а також на сторінці клубу Progresja.

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