Про закриття музичного проєкту Меладзе повідомив на своїй інстаграм-сторінці, інформує Show 24. Гурт "ВІА Гра" проіснував 25 років.

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Костянтин Меладзе подякував усім, хто протягом 25 разом з ним працював над цим музичним проєктом: артисткам, музикантам, адміністраторам, аранжувальникам, звукорежисерам, режисерам, стилістам і візажистам.

Це був прекрасний час, за яким у мене, проте, немає жодної ностальгії. Головне і найкраще, що було і залишиться з цієї історії – це пісні, наповнені любов'ю, вірою і надією. Сподіваюся, їх слухатимуть ще багато років. Бажаю всім миру і добробуту,

– написав композитор.

Зауважимо, що останній трек записали дві учасниці гурту "ВІА Гра". Це Софія Тарасова, яка народилася у Києві та мовчить про війну, і російська співачка Уляна Синецька, яка вже багато років живе в Україні. Не так давно вона повідомила, що отримала посвідку на проживання тут.

Цікаво, що Ксенія Попова до створення прощальної композиції не приєдналася. До речі, у квітні співачка повідомила, що її батько загинув на фронті. Чоловік захищав Україну впродовж трьох років.

Коротко про гурт "ВІА Гра"