Ксенія показала архівне фото з татом. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Попової.

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Трагічну звістку виконавиця дізналася 26 квітня.

Мій батько загинув на війні. Усі три роки він захищав нашу країну… Поки не можу виходити на зв'язок,
– написала Ксенія Попова.

Крім того, вона поширила їхнє спільне з татом чорно-біле фото. На цій світлині можна побачити усміхнену співачку, яку цілує батько. Вони стояли поруч із машиною.

Батько Ксенії Попової загинув на війні
Батько Ксенії Попової загинув на війні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Мама Ксенії теж поширила інстаграм-сторіс, де розповіла, що Денис добровольцем долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.

Мама Ксенії Попової підтвердила новину про загибель батька співачки на війні
Мама Ксенії Попової підтвердила новину про загибель батька співачки на війні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, напередодні також стало відомо, що на фронті загинув музикант з Івано-Франківщини Валентин Ємбрик.