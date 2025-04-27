Ксения показала архивное фото с папой. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Поповой.

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Трагическое известие исполнительница узнала 26 апреля.

Мой отец погиб на войне. Все три года он защищал нашу страну... Пока не могу выходить на связь,

– написала Ксения Попова.

Кроме того, она распространила их совместное с папой черно-белое фото. На этой фотографии можно увидеть улыбающуюся певицу, которую целует отец. Они стояли рядом с машиной.



Отец Ксении Поповой погиб на войне / Скриншот из инстаграм-сторис

Мама Ксении тоже распространила инстаграм-сторис, где рассказала, что Денис добровольцем вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения.



Мама Ксении Поповой подтвердила новость о гибели отца певицы на войне / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, накануне также стало известно, что на фронте погиб музыкант из Ивано-Франковской области Валентин Ембрик.