Кроме того, певец признался, готов ли уже жениться на новой избраннице. Сообщает Show 24 со ссылкой на ЖВЛ.

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Так, выяснилось, что Олег Собчук находится в новых отношениях.

У меня есть любимая женщина, иначе я не смог бы творить. Любовь – это строительный материал для создания новых песен,

– отметил артист.

В то же время имя партнерши, ее возраст и профессию он решил не разглашать. Также другие подробности их отношений пока не рассекречивает. Лидер СКАЙ лишь добавил, что пока говорить о женитьбе рано, он к этому еще не готов.

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Напомним, Олег Собчук официально развелся с женой Марией 2 года назад. У супругов осталось двое общих детей – дочь Татьяна и сын Арсен. Дочери фронтмена группы СКАЙ уже 22 года. Недавно она получила диплом в Канаде.

Что известно о разводе Олега Собчука с женой

Певец и Мария официально расторгли брак, который длился почти 20 лет, в мае 2023 года, но разошлась пара еще до начала полномасштабного вторжения.

Они рассказывали, что неоднократно переживали семейные кризисы. Кроме того, после разрыва бывшая жена Собчука заявила, что находилась в токсичных отношениях. Сам Олег решил не комментировать обвинения в абьюзе. Тогда он написал, что с их детьми все хорошо и отметил, что "условия соответствующих договоров выполняет, а жизнь продолжается".

На днях лидер группы СКАЙ показал, как выглядит его взрослая дочь.