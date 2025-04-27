Крім того, співак зізнався, чи готовий вже одружитися з новою обраницею. Повідомляє Show 24 з посиланням на ЖВЛ.

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Так, з'ясувалося, що Олег Собчук перебуває у нових стосунках.

У мене є кохана жінка, інакше я не зміг би творити. Кохання – це будівельний матеріал для створення нових пісень,

– зазначив артист.

Водночас ім'я партнерки, її вік та професію він вирішив не розголошувати. Також інші подробиці їхніх стосунків поки не розсекречує. Лідер СКАЙ лише додав, що поки говорити про одруження рано, він до цього ще не готовий.

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Нагадаємо, Олег Собчук офіційно розлучився з дружиною Марією 2 роки тому. У подружжя залишилося двоє спільних дітей – донька Тетяна та син Арсен. Доньці фронтмена гурту СКАЙ вже 22 роки. Нещодавно вона отримала диплом у Канаді.

Що відомо про розлучення Олега Собчука з дружиною

Співак та Марія офіційно розірвали шлюб, який тривав майже 20 років, в травні 2023 року, утім розійшлася пара ще до початку повномасштабного вторгнення.

Вони розповідали, що неодноразово переживали сімейні кризи. Крім того, після розриву колишня дружина Собчука заявила, що перебувала в токсичних стосунках. Сам Олег вирішив не коментувати звинувачення в аб'юзі. Тоді він написав, що з їхніми дітьми все добре та зазначив, що "умови відповідних договорів виконує, а життя продовжується".

Днями лідер гурту СКАЙ показав, який вигляд має його доросла донька.